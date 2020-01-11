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وجه طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة لأطفالهما، من خلال نشره صورة تجمعه بهم، في أول تفاعل له بعد الانفصال.
وظهر طارق خلال الصورة وهو بجانب طفليه، وهم يحملون بعض الوجوه التعبيرية المطبوعة، والذي يعد أول ظهور له عقب انفصاله عن الفنانة.
وعلق العريان: "الأولوية ورقم واحد هم آدم وعلي". الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين بين المتمنين لهم حياة سعيدة، وبين من انتقده على انفصاله عن أصالة، بكونها عمود رئيسي لتلك العائلة".
وكان العريان أعلن مؤخرًا انفصاله عن الفنانة، من خلال إنستجرام، مؤكدًا أنهما وصلا لطريق النهاية، المنشور الذي لاقى العديد من التفاعل، كان أبرزه تعليق لحساب يحمل اسم "علي وآدم" قائلًا: "وحشتني يا بابا".
انفصال أصالة وطارق العريان
وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".
كانت هذه تفاصيل خبر موجها رسالة لأولاده.. الظهور الأول لـ طارق العريان عقب طلاق أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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