نصائح وتحذيرات.. كل ما تريدين معرفته عن التطعيمات الضرورية لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تطعيم الأطفال هو إجراء وقائي هام لحمايتهم من الأمراض المعدية، وقد نجح هذا الإجراء في القضاء على بعض الأمراض مثل الجدري والحد بشكل كبير من انتشار بعضها مثل شلل الأطفال.

يستعرض لكم "الخليج 365" أهمية التطعيمات للأطفال والأعراض التي تحدث لهم بعد التطعيم، وأهم النصائح التي يجب على الأم اتباعها، وفقا للدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة

الأعراض التي تحدث للطفل بعد التطعيم:

-ارتفاع في درجة الحرارة.

-احمرار وتورم مكان التطعيم.

-إحساس بالألم مكان التطعيم وخاصة عند استخدام الحقن .

-شعور الطفل بالإجهاد.

-قلة الشهية لدي طفلك.

- رفض الطفل الرضاعة.

-بكاء مستمر لساعات.

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أهمية التطعيمات للأطفال:

-منع الإصابة بمرض شلل الأطفال.

-حماية الطفل من الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجدري.

-تقوية جهاز المناعة للطفل للقضاء على الميكروب عندما يغزو الجسم عن طريق العدوي .

-هناك تطعيمات إجبارية لابد من حصول الطفل عليها من خلال جدول زمنى مرتبط بعمر الطفل ويتم إدراجها بالبطاقة الصحية الخاصة للطفل.

وهناك تطعيمات اختيارية يتم إعطاؤها للطفل بناء علي طلب الوالدين مثل تطعيم فيروس الروتا، وتطعيم المكورات الرئوية، وتختلف طريقة إعطاء التطعيمات فمنها من يعطى بالفم أو بالحقن تحت الجلد أو داخله أو بالحقن العضلي.

نصائح للأم للتعامل مع طفلها بعد التطعيم:

-إعطاء الطفل خافض للحرارة ومسكن للألم مثل الباراسيتامول حسب الجرعة التي يحددها الطبيب.

-يمكنك استخدام الكمادات الفاترة لتقليل التورم.

-تناول الطفل كمية كافية من السوائل والعصائر.

-عدم وضع مستحضرات التجميل أو الكريمات مكان التطعيم بالحقن وعدم تدليك مكان الحقن .

-يؤجل التطعيم في حالة إصابة الطفل بارتفاع درجة الحرارة وأمراض ضعف المناعة.