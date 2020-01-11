منها الماء الساخن.. 6 أخطاء مرتبطة بالاستحمام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: يساعد الاستحمام على الاسترخاء ونظافة الجسم، وقد يقلل الكثيرين من الإقدام على تلك الخطوة في فصل الشتاء بسبب برودة الجو، وهناك بعض الأخطاء المرتبطة بالاستحمام ويرتكبها الناس. للمزيد عن احذر الوقوع فيها.. 6 أخطاء مرتبطة بالاستحمام.. اضغط هنا

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