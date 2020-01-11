منها الضغوط النفسية.. 7 عوامل تسبب المشي أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن
المشي أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعا بين البعض، وتحدث غالبا أثناء النوم العميق وقد تتسبب في لجوء الفرد لارتكاب بعض الأفعال المؤذية، والتي قد تصل إلى حد الإصابات والحوادث.
ويصاب الفرد باضطراب المشي أثناء النوم نتيجة وجود عدة عوامل تؤثر على الحالة النفسية وجودة النوم، وللتعرف على تلك العوامل اضغط هنا.
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