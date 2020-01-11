يوم في حياة ألين سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - تميزت الموديل السعودية ألين سليمان بلمساتها المختلفة على كل قطعة تعرضها، وأصبحت عَلَمًا لا يستهان به في مجال الموضة والأزياء، بعد توثيقها الدائم لاطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثباتها ذوقها الرفيع خلالها، وعبر خوضها مجال تصميم الأزياء، كما أنّ لطافة يومياتها وأسلوبها غير المتصنّع مع أصدقائها على السوشيال ميديا، تلعب دورًا مهمًّا في إظهار جمالها الداخلي، وفي السطور التالية تشاركنا ألين إجابتها على بعض الأسئلة الخاصة بنمط يومها:

ألين سليمان

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1 - ما أول خطوة تقومين بها عند استيقاظكِ من النوم؟

أستخدم غسولًا للوجه، ثم أعدّ قهوتي وأبدأ بسماع أغنية جيدة أستعيد بها نشاطي الصباحي، وبالطبع لا تسير كل الأيام على وتيرة واحدة، فهناك فروق عديدة بين الاستيقاظ المتأخر والاستيقاظ المبكّر، خصوصًا نحو ظروف السوشيال ميديا.



2 -ما نمط الأزياء الذي تختارينه للعمل؟

أفضّل اختيار الزيّ الرسمي "السوت"، لأنه عملي وغير ساطع، وفي الوقت ذاته مناسب لأماكن العمل.



3 - ما القطعة التي تختارينها من خزانتكِ على عَجَلٍ ومن دون سابق تصميم؟

أختار الجينز متوسط اللون، مع تيشيرت أسود سادة وشوز أبيض؛ ترقّبًا لأيّ طلعة طارئة.



4 - كيف تحافظين على رشاقتكِ؟

لا أعتقد أنّ الحرمان باب أصل إليه أبدًا، ولكنني أتَّبع حديث رسولنا محمد صلّى الله عليه وسلّم: "ثلثٌ لطعامك، وثلثٌ لشرابك، وثلثٌ لنَفَسِك".

ألين سليمان





5 – ما القطعة الـMust Haveفي اطلالاتكِ اليومية؟

الاكسسوارات هي أهم قطعة لديّ، لأنني أعتقد أنّ المرأة مهما ارتدت تبدو دائمًا جميلة، حتى لو ظهرت في أبسط صورة، والاكسسوارات تضيف تغيرات على الاطلالة.



6- كيف تصفين علاقتكِ بالموضة؟

الموضة عالمي الذي أنتمي إليه منذ الصِغر، وفيه أجد نفسي وثقتي وكل ما أرغب، كما أنني أحب متابعة آخر العروض الأسبوعية للتصميمات العالمية والمحلية، ومتابعة ألوان الموسم وبرامج الفاشون.



7 - من هي الشخصية المؤثرة في خياراتكِ ممن حولكِ؟

ليس لديّ شخصية مؤثرة ممن حولي، ولكنني دائمًا ما آخذ رأي القريبين مني في حال أردتُ طلب الاستشارة نحو ملابس معينة .



8- ماذا نجد في حقيبة ألين يوميًّا؟

يختلف ذلك بحجم الحقيبة؛ فالحقيبة الصغيرة أضع فيها عطرًا وهاتفًا ومحفظة النقود، بينما الحقيبة الكبيرة أضيف إليها بعض مساحيق التجميل.



9 -ما القطعة التي لا تتخلين عنها في خزانتكِ؟

حقيبة شانيل flap bag مع فستان أحمر طويل وفرو.



10- ما أحدث قطعة اشتريتها؟

حقيبة ليدي ديور .

ألين سليمان





11- ماذا تعني لكِ النظارات الشمسية؟

حاليًّا أُفضّل النظارات الكبيرة، خصوصًا في حال الخروج من المنزل من دون وضع المكياج، وأظنها تُسهّل الأمر علينا كفتيات.



12 - ما تصميم الحذاء الذي تفضلينه؟

أُفضّل "السنيكرز" أكثر من "الهيلز"، لأنه يومي ومريح، كما أنه عملي ويتناسب مع جميع الملابس، وأفضّل منه اللون الأبيض .

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