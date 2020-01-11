فساتين سهرة محتشمة من وحي رؤى الصبان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - تختار المذيعة الإماراتية رؤى الصبان فساتين جذابة للغاية في إطلالتها المختلفة وتشاركها مع جمهورها على حسابها بانستغرام، فهي تُعرف بأناقتها التي لا مثيل لها.
تتجه رؤى الصبان إلى التنوع في الفساتين السواريه التي تتألق بها، فمنها ما هو ناعم للغاية بوألوان زاهية مثل اللون البرتقالي، ومن الفساتين ما هو يشبه القفطان ويكون مزين من الأمام بتطريزات ناعمة ورقيقة.
تنسيق فستان سواريه بالكامل من اللون الأبيض ويتم تنسيقه مع حزام باللون الفوشيا، أن هذه الإطلالة مناسبة للغاية لحفات الخطبة أو حفلات عقد القران فبإمكانك الاستلهام منها لإطلالاتك في حفلتك القادمة.
ما رأيك في تنسيق فستان سواريه مزين بالكاب؟ إطلالتك حقا ستكون جذابة ومختلفة للغاية.
طالعي صور المذيعة والممثلة رؤى الصبان واستمتعي بلوك مناسب للمحجبات بالفساتين السواريه في مناسباتك المختلفة.
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