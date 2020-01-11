لمسة الفرو الدافئة في إطلالاتك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - لم يعد قماش الفرو حكراً على البرد وفصل الشتاء، فقد بات لمسة لا بدّ منها لإطلالة أنثوية أنيقة. ولهذا الموسم أبدع المصمّمون بتقديم الفرو على أزياء جمعت بين العصرية والكلاسيكية في آن واحد.





الملابس والإكسسوارات: FAY, D.EXTERIOR, LE MOKI, JOSEPH, IRIE, RAPTURE, ERMANNO SCERVINO, SIMONA CORSELLINI, AMBER, JOHN RICHMOND, AMEN, ZAGLIANI, CLIPS, ATOS LOMBARDINI, L'EDITION, BLUMARINE, ANIYE BY.



قميص من Fay. السعر 311$

حقيبة من Le Moki. السعر 397$

سروال باللون البيج. السعر 424$

سترة طويلة. السعر 1094$

كلاهما من D.Exterior



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قميص من Joseph. السعر 350$

سروال من D.Exterior. السعر 424$

معطف من IRIE. السعر 1711$

أقراط من Rapture. السعر 500$





معطف من Ermanno Scervino. السعر 4870$

جامبسوت من Simona Corsellini. السعر 650$

حقيبة من Amber. السعر 480$



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سروال من Amen. السعر 350$

أقراط من Rapture. السعر 650$

حقيبة من Zagliana. السعر 1890$

قميص مزيّن بالكشكش. السعر 440$

جيليه من الفرو. السعر 2380$

كلاهما من John Richmond



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معطف من Clips. السعر 800$

جينز من Atos Lombardini. السعر 350$

أقراط من Rapture. السعر 650$



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معطف من Clips. السعر 1400$

سروال من L’Edition. السعر 430$

حقيبة من Zagliani. السعر 2080$

أقراط من Rapture. السعر 650$



سروال من Blumarine. السعر 1020$

معطف من Aniye BY. السعر 640$

أقراط من Rapture. السعر 650$

حقيبة من Amber. السعر 500$

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