موديلات فساتين سهرة ناعمة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً -

ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020،برعت دور الأزياء العالمية في تقديم باقة مميزة من فساتين السهرة ذات القصات الناعمة .



كوني السباقة في التعرف إلى أحدث الموديلات وأنتقي منها ما يكرس لأناقة تخطف الأنظار.

فساتين سهرة للقصيرات

Pamella Roland



سجلت فساتين السهرة بقصة ذيل السمكة Mermaid dresses حضورًا كبيرًا ضمن مجموعات ما قبل خريف 2020، قدمت ماركة باميلا رولاند Pamella Roland فستان V Neck بتطريز ناعم على الأكمام، كما أحببنا الفستان منسدل الأكمام من مجموعة كريستيان سيريانو Christian Siriano المزود بذيل يصل إلى الأرض.



فساتين سهرة للنحيفات

Marchesa



برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المغلفة بالريش النافر أو الكشاكش حيث طغت على مجموعات بعينها مثل مجموعة ماركة ماركيزا Marchesa، تساهم هذه الموديلات في منح الجسم شكل أكثر إمتلاءًا.

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فساتين سهرة للقوام الكمثري

Oscar De La Renta



ركزت دور الأزياء العالمية على فساتين السهرة المزودة بكاب طويل، رأينا تصاميم شديدة الفخامة لدى أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta ما يجعلها قطع مثالية لذوات القامة على شكل الكمثرى.



فساتين سهرة تخفي عيوب الذراعين



Sachin & Babi

لا تزال صيحة فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة متصدرة مشهد الموضة، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فستان بقصة معانقة للقامة مزينة بثنيات ناعمة كما لفتتنا الفساتين المطرزة الواسعة من ساشين آند بابي Sachin & Babi، اعتمدي هذا الستايل لتخفي عيوب الذراعين.

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