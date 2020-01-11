تنسيق الحجاب مع التنانير على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - تختار المحجبات ارتداء التنانير أحياناً لما تعكسه من مظهر محتشم وأنيق، فضلا عن الجاذبية التي تضيفها التنورة الى الاطلالة.

اختارت الفاشينيستا ومدونة موضة المحجبات ميار باقة متنوعة من التانير وظهرت بها بستايل عصري لتلهم الكثيرات للتألق بالتنانير.

ارتدي تنورة مقلمة ونسقي معها بلوزة باللون الأبيض وانتعلي حذاء رياضي واجعلي الحجاب بأحد ألوان الباستيل الرائعة.

نسقي مع التنورة باللون الزيتي توب اللون الأبيض وجاكيت جينز over size وارتديه على الأكتاف. Advertisements



للون الأصفر في التنانير مبهج للغاية، نسقيه مع قميص واختاري حجاب منقط واختاري لفة مميزة للغاية.

إن كنت ترغبين في الحصول على لوك رياضي بالتنورة، اختاري التنورة الضيقة ونسقي معها سويت شيرت مميز وانتعلي حذاء رياضي. تابعي أيضاً: التنانير المفضلة للفاشينيستا فرح الهادي .. اكتشفيها بالصور إليكِ أحدث صيحة من التنانير المكسرة.. وهكذا نسقتها فرح الهادي طرق تنسيق التنانير الجلد على غرار نهى نبيل وبثينة الرئيسي

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