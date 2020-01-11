أزياء محجبات من خيارات نجود مشعل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - تتألق اليوتيوبر والمؤثرة المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي نجود مشعل بأزياء بسيطة وأنيقة وعملية أيضًا في إطلالاتها المتميزة، لذا استوحينا لمتابعيها أحدثها وأكثرها تناسبًا مع أجواء فصل الشتاء الحالي.

خيارات متنوعة للمحجبات من نجود مشعل

عن العباءات تألقت نجود بالعديد منها، وكان أبرزها عباءة سوداء مزينة من أطراف الأكمام ومن الأسفل بفصوص متوسطة الحجم، ونسقتها مع حقيبة بيضاء وحذاء رياضي، وتزينت بعباءة سوداء مزينة بخطوط بيضاء طولية وبسيطة، وللإطلالات العملية ارتدت نجود بنطالًا وبليزر باللون العنابي مع بلوزة وحجاب زهريين، وتجملت ببنطال من الجينز وبلوزة سوداء مع معطف طويل بني لخيار أبسط.

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خيارات متنوعة للمحجبات من نجود مشعل

ولمظهر يتَّسم بالألوان السائدة أكثر، أطلَّت ببنطال جينز وبلوزة سوداء أكملتهما بمعطف رمادي وحجاب أبيض، وفي إطلالة مشابهة اختارت بنطالًا من الجينز وبلوزة بيضاء مع معطف زيتي، ولمظهر شبابي ظهرت ببنطال أسود واسع وجاكيت جيشي، كما تزينت بمعطف جينز في إطلالة يكسوها اللون الأسود، ولمظهر أكثر حيوية جاءت ببنطال من الجينز وبلوزة سوداء مع معطف بيج.

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