خلطات طبيعية لـ رموش طويلة وممتلئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 10:40 مساءً - الرموش الطويلة والممتلئة تغني النساء عن المكياج لذا تسعى المرأة العملية لوضع رموش اصطناعية دائمة، ولكن يبقى هذا الحل خاضعاً لتكلفته العالية ومخاطر تداعياته على الرومش الطبيعية. من هنا كان لا بدّ من حلّ جذري لـ تطويل الرموش والحصول على إطلالة جمالية جذابة، عبر خلطات طبيعية تصنعينها في المنزل وتداومين على تطبيقها بشكلٍ دوري.

نقدّم لكِ في ما يلي وصفات طبيعية للحصول على رموش طويلة وممتلئة تمنح المرأة نظرة ساحرة يصعب مقاوتها.

إقرإي أيضًا: أسهل طريقة لتطبيق الكونتورينغ حسب شكل الوجه



خلطات طبيعية لتطويل الرموش



خلطة صفار البيض

تطويل الرموش



المكوّنات:

صفار بيضة واحدة، 3 كبسولات من الفحم الأسود للحصول على اللون الأسود أو القليل من بودرة الكاكاو للون البني مع نقطة أو اثنتين من الفيتامين E السائل.



الطريقة:

إمزجي كل المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس من دون تكتلات.

ضعي المزيج في عبوة محكمة الإغلاق في الثلاجة. ويمكنك أن تستخدمي المزيج بدلاً من الماسكارا الخاصة بك كلما احتجت إلى ذلك. ومع مرور الوقت ستلاحظين أن رموشك أصبحت أكثر طولاً وكثافة.

إقرإي أيضًا: اختاري أحمر الشفاه بحسب شخصيتك



خلطة زيت الزيتون

تطويل الرموش



المكوّنات:

ملعقة كبير من زيت الزيتون، ملعقة كبير من زيت الخروع، القليل من الجلسرين الطبي.



الطريقة:

قومي بخلط زيت الزيتون وزيت الخروع ومزجهما مع الجلسرين، قومي بتنظيف وتجفيف علبة ماسكارا فارغة واملئيها بالخلطة، استخدميها على منبت الرموش على جفن العين ليلاً، قبل النوم يومياً.



Advertisements

إقرإي أيضًا: المكياج المناسب للعيون الواسعة



خلطة العسل

تطويل الرموش



المكوّنات:

ملعقة من زيت اللوز، ملعقة من العسل



الطريقة:

قومي بمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز. ضعي المزيج في علبة ماسكارا قديمة وفارغة. ادهني رموشك بالمزيج ليومين متتاليين، ثم سترين الفرق.





إقرإي أيضًا: طريقة وضع مكياج جذاب خلال النهار



نصائح للحفاظ على رموش صحية وطويلة:

رموش طويلة

- التوقف عن حك العين:فكثرة حك العين باليد، تؤدي إلى تساقط الرموش وتكسيرها، كما أن اليد قد تكون غير نظيفة فتؤذي منطقة العين.

- الحد من التعرض للشمس: فالشمس القوية تؤدي إلى ضعف الرموش، وبالتالي تساقطها؛ فالرموش شبيهة للشعر، لا بد من الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة.

- عدم الإكثار من الماسكارا: استخدام الماسكارا بصورة يومية، يؤدي إلى إجهاد الرموش وجعلها تضعف وتسقط.

إقرإي أيضًا: أفضل مكياج للبشرة الجافة بهذه المستحضرات



- استخدام فرشاة الرموش الخاصة لتمشيط الرموش، فهذا يُساعد على نموها ويُخلصها من الغبار والأتربة العالقة التي تسد المسام وتحول دون نموها بشكلٍ سليم، كما أنّ هذه الطريقة تُعزز الدورة الدموية وتغذي بصيلات الشعر في الرموش.

- وضع القليل من الفازلين على فرشاة الرموش وتوزيعه عليها قبل النوم، حيث يُحفز الفازلين نمو الشعر وهو بديل جيد لفيتامين E.

- وضع بضع قطراتٍ من زيت فيتامين E على فرشاة الرموش وتمشيط الرموش لمدة خمس دقائق بحيث يتم البدء من جذور الرموش وحتى الأعلى بلطف.

- تدليك منطقة الجفون والمنطقة القريبة من الرموش لزيادة تدفق الدم، مما يُعزز نمو الرموش، ويتم ذلك من خلال عمل تدليك مرة واحدة في اليوم.

إقرإي أيضًا: نقش الحناء في المنزل ونصائح ليدوم طويلاً