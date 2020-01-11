إطلالات سميرة سعيد الجريئة في عيد ميلادها الـ 62

من الصعب علينا التصديق أنّ سميرة سعيد بلغت اليوم عامها ال 62، حيث إنها مازالت تبدو في كامل تألقها وشبابها، واطلالاتها التي تعتمدها في مختلف المناسبات أكبر دليل على ذلك، وقد شاهدناها مؤخرًا في برنامج "ذا فويس"، وقد اختارت أكثر التصميمات جرأة وعصرية، ومواكبة للموضة أيضًا، ولهذا جمعنا اليوم لمناسبة عيد ميلادها الـ 62 بالصور، أبرز اطلالات سميرة سعيد التي زادت من شبابها ومن تألقها، وإليكِ بعض الأمثلة.

لوك في البنطلون الجلد الأسود نسقته سميرة سعيد

شاهدنا سميرة سعيد وقد اعتمدت اطلالة ذات طابع شبابي، بدت فيها مثل بنات العشرين، حيث اختارت بنطلونًا من الجلد الأسود، ونسقت معه قميصًا أبيض بطريقة شبابية، حيث اعتمدت لوك الكتف المكشوف، وعقدته بربطة عند الخصر وأكملت الاطلالة بجزمة من الجلد الأسود أيضًا من دون كعب.

سميرة سعيد أنيقة في البدلة الرسمية:

لوك جمع بين الأناقة والعصرية نسقته سميرة سعيد، حيث إنها اختارت بدلة رسمية بتصميم مميز باللون الأسود، مؤلفة من جاكيت بليزر من المخمل مع بنطلون قماشي بقصة أرجل واسعة، ومعهما اختارت قميصًا أبيض، وزينت ياقتها بربطة من الترتر البراق أضافت من خلالها لمسات مميزة، وقد أكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية ناعمة.

فستان أحمر بتصميم مميز اختارته سميرة سعيد:

اطلالة مميزة اتسمت بالعصرية والأنوثة في آنٍ واحد، نسقتها سميرة سعيد، وقد اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأحمر بتصميم لافت بقصة القميص من الأعلى، ومزين بربطة على الخصر، وقد اختارت معه جزمة من الجلد الأسود بتصميم مواكب للموضة.

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فستان ذهبي من نيكولا جبران اختارته سميرة سعيد:

في ختام برنامج "ذا فويس" شاهدنا سميرة سعيد في اطلالة رسمية لافت، اختارت فيها فستان سهرة براقًا باللون الذهبي من نيكولا جبران Nicolas Jebran، قصته ضيقة وأكمامه طويلة وأكتافه مكشوفة بطريقة ناعمة، كما له فتحة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، ذهبيًّا أيضًا وبدت متألقة ومشرقة.

في عيد ميلاد سميرة سعيد الـ 62، شاهدي أبرز اطلالاتها التي أعادتها إلى مرحلة الشباب، والتي حافظت من خلالها على تألقها عبر السنوات.

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