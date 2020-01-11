ترتدي شالا وتقود بنفسها.. أول ظهور للملكة إليزابيث عقب تنحي حفيدها هاري

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم رد فعل الأسرة الملكية في بريطانيا عقب قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بشأن تنحيهما عن مهامهما الملكية، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية وهي تقود سيارتها وذلك لأول مرة بعد بيان حفيدها.

وظهرت الملكة البالغة من العمر 93 عامًا وهي تقود سيارتها بنفسها وترتدي شال "هيرميس" مع صورة لكلب، كما لاحظ المراقبون أن كلبا كان يجلس على المقعد الخلفي للسيارة أيضا، وفقًا لمجلة "بيبول".

وحسب الصحيفة، فإنه تم رصد الملكة في مزرعتها ساندرينجهام خلال وقت الغذاء وبدت الملكة وكأنها غاضبة.

كان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، قد أصدرا بيانا، الأربعاء الماضي، أعلنا فيه أنهما "يعتزمان الانسحاب كعضوين قياديين في العائلة المالكة والتنحي عن مهامهم والعمل على الاستقلال ماليا"، كما أكدا فيه دعمهما الكامل للملكة إليزابيث الثانية.