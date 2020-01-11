فوتوسيشن نجلاء بدر باللون الأزرق.. ومتابعوها: "بتحلي أي حاجة"

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بجلسة التصوير التي خضعت لها تحت عنوان "صوت الألوان".

ونشرت نجلاء بدر الصور وهي مرتدية فستان بسيط يخلو من أي تطريز أو نقوشات، ويحمل باللون الأزرق أبرز أناقتها، معلقة عليها: "صوت الألوان، أردت أن أنشر هذه الصور لأنها تبدو جيدة لمشاركتها معكم جميعا".

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وتلقت الفنانة الكثير من تعليقات أصدقائها الفنانين منهم الفنانة راندا البحيري: "أنا بموت فيكي" والفنانة بشرى التي علقت: "قمر"، بالإضافة لتعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بصورها: "إحنا بنموت في اللون الأزرق ولايق عليكي" "بتحلي أي لون والله" "حبيت الأزرق".

ويذكر أن نجلاء بدر، تشارك مؤخرًا في مسلسل "شبر ميه" من بطولة أحمد السعدني، محمد علي ‏رزق، مراد ‏مكرم، محمد ‏جمعة، رجاء الجداوي.