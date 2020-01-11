مايا مرسي تغادر القاهرة لحضور مشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة

تغادر الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، القاهرة اليوم متجهة إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يعقد خلال يومي 12-13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشرف الاجتماع بحضور الوزيرة هيلين مارى لورنس، وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطنى والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو "رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر المرأة"، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وخبراء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويستهدف الاجتماع مناقشة واعتماد المسودة الثانية لمشروع اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جدير بالذكر أنه قد سبق أن استضافت جمهورية مصر العربية الإجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة في يونيو 2019 وتم مناقشة المسودة الأولى لمشروع اللائحة الداخلية للمنظمة.