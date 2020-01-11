منها اضطراب الغدة الدرقية.. علامات تتسبب في الإجهاض خلال الثلاثة أشهر الأولى

توجد أسباب عديدة لحدوث الإجهاض، ويتم تشخيصه عن طريق عمل فحص وموجات صوتية للتأكد من حدوث الإجهاض، ومن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإجهاض الـ 3 شهور الأولى كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
خلل الكروموسومات
هي أكثر أسباب الإجهاض شيوعاً خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، ويحدث ذلك عادة بعد تخطي المرأة سن الـ 35.
اضطراب الغدة الدرقية
ترتبط الغدة الدرقية بكل وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة، وتتسبب مشكلات الغدة الدرقية في الإجهاض المتعدد.
السكري
عدم ضبط مستوى هرمون الأنسولين في الدم من أسباب الإجهاض في الأشهر الـ 3 الأولى.
إذا كان لديك السكري عليك مراجعة الطبيب خلال الأشهر الـ 3 السابقة على الحمل لضبط نسبة السكر بالدم جيداً.
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