حفل وأغنية ومواساة.. أصالة بعد الطلاق "لا مخذولة ولا مكسورة.. قوية"

منذ أشهر انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، خاصة بعدما ظهرت في العديد من المناسبات دون زوجها طارق العريان، وازدادت الشائعات بعدما بكت في حفل الرياض وهي تغني "ذاك الغبي"، إلى أن تأكد الأمر بإعلان المطربة السورية أصالة منذ أيام انفصالها رسميا عن زوجها المخرج.

ومنذ طلاق أصالة وإعلانها الانفصال رسميا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت المطربة السورية في بعض المناسبات لتثبت أنها هنا ومازالت قادرة على العطاء للفن بعيدا عن مشاكل حياتها الشخصية، فبدأت بتقديم أغنية "شامخ".

"شامخ".. حروف الصمت مكسورة

طرحت المطربة أصالة، منذ يومين، أغنية جديدة بعنوان "شامخ" على موقع "يوتيوب"، وتجاوزت الأغنية حاجز المليون مشاهدة.

"شامخ" تعد أول أغنية تطرحها أصالة عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان، وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة في صدري صوت يجرحني بصرخه ماوصلت سمعي ولا حتى دارت عني تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي وصارت عزتي لنفسي هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ أحس الضعف في همسي وأنا أداري وأنا داري كثير الصبر يقهرني".

حفل ولوك جديد

وتألقت أمس المطربة أصالة، في حفلها الخيرى الذى أحيته داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة بالقاهرة، لصالح مرضى السرطان، وظهرت بإطلالة ولوك جديد نال إعجاب الكثير من الأشخاص.

وقدمت أصالة خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية منها "يا مجنون"، و"ولا تصدق"، و"خانات الذكريات"، و"بنت أكابر"، وغيرها وبعدها فاجأت الجمهور بألبومها الخليجي الجديد.

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مواساة لإيهاب توفيق

ولم يلهيها طلاقها وخبر انفصالها عن مواساة زميلها في الوسط الفني، فقدمت عبارات المساندة للفنان إيهاب توفيق بعد وفاة والده إثر حريق نشب في منزله، فكتبت عبر تغريدة لها على "تويتر": "أعان الله العزيز الفنّان إيهاب توفيق على محنته بوفاة والده رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته ، وجمعه مع أحبّتنا وأهلنا في الدّار الآخرة".

تشكر جمهورها

وبعد خبر الإنفصال جاءت العديد من عبارات الدعم لأصالة من الجمهور ومحبيها لترد عليهم قائلة: "كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم.. شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي، وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".