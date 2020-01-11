فرو وقصير.. "لوك" الفنانات في حفل جوائز ساويرس

أقيم مساء أمس الجمعة حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، بحضور عدد من نجمات الفن اللائي ظهرن بأناقة لافتة تليق بفصل الشتاء.

وكان على رأس هؤلاء النجمات الفنانة يسرا ولبلية، وأحيت الحفل كارمن سليمان ووزعت الجوائز في جو احتفالي من البهجة.

واختارت يسرا ارتداء جاكت فرو من اللون الموف، أعلى ملابسها الشتوية والبنطلون الليجينز، فيما ارتدت لبلبة فستانا قصيرا من اللون الأسود الميزن بالذهبي.

إطلالة كارمن سليمان كذلك كانت لافتة بشكل كبير فقد اختارت فستانا درابية وكرانيش من اللون الذيتي اللامع مفتوح إلى ما فوق الركبتين، وكان شعرها مموج ويفي.

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وكانت الفنانة سوسن بدر هي ضيفة شرف الدورة الـ15 من جوائز ساويرس الثقافية، وظهرت بشعرها الأبيض الذي يضفي عليها رونقا جذابا، كما حضر توزيع الجوائز الفنانون محمود حميدة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والشاعر إبراهيم داوود، والكاتب والسيناريست بشير الديك.

وجاءت أبرز الجوائز كالتالي، حصل الكاتب عادل عصمت عن رواية "الوصايا" على جائزة أفضل رواية فرع كبار الأدباء، وحصل الكاتب الدكتور رضا البهات عن المجموعة القصصية "حكايات شتوية" جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الأدباء.

أما الكاتب أحمد عوني عن رواية "جوائز الأبطال"، فقد حصد المركز الأول لجائزة الرواية لشباب الأدباء.

وجاء المركز الثاني مناصفة بين كل من الكاتب محمد عبد الله سامي عن رواية "درب الإمبابي"، والكاتبة نهلة كرم عن رواية "المقاعد الخلفية".