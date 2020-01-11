تنتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني ضغوطات كثيرة

مهنياً: بداية سنة ضاغطة بداية اسبوع متشنجة تحمل معاكسات تؤثر عليك بشكل مباشر الكواكب متحدة في مواجهة برجك اهم حدث فلكي ستكون انت المعني به اجواء ثقيلة صعبة ودقيقة اسبوع لا يتحمل متطلبات ايضافية او تاخير خاصة يوم السبت مع تاثيرات الخسوف والقمر المكتمل والمربع الفلكي بين السرطان والجدي اضف الى ذلك التاثيرات المعاكسة لتراصف كوكب زحل وبلوتون اسبوع صعب ضعيف جدا يحمل تشويش التباسات لا يسمح بنقاش عصبي وتوتر تعود لتقوى الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد ما يجعلك تنطلق بقوة يومي الاحد والاثنين وكل التاثيرات تصب في مصلحة اعمالك كما يجعلك متحمس نشيط تحرك امورك ومسائلك والقرارات الشخصية وتتطور ظروفك بالاتجاه الصحيح وبكل ثقة بالنفس تتمتع بطاقات هائلة ورائعة تكون من السباقين لكن قد ينشغل بالك حول دين او قرض مصرفي مع انتقال القمر الى برج العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع برج خصمك الجدي برجين اخصام يتحدونك ايام ضعيفة فتظهر مسائل مالية اقساط وفواتير مستحقة او امتحانات صعبة للطالب فلا تراهن على الحظ بل اشتغل دون اي استخفاف بالواجبات حاذر من المجازفة ولا تستبق الاحداث.تتغير كل المقاييس في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برجك فتعيش ايام ممتازة اجواء ولا اجمل كل ما تخطط له يتحقق الاجواء سهلة تفاهم نجاح خطة جديدة عطلة اسبوع جيدة وداعمة جدا تجعلك تتحرر من القيود وتلعب دوراً جيداً اجتماعياً ومهنياً.

عاطفياً: لن تكون وحيداً ستفرح بلفتة لطيفة هذا الاسبوع الجميل والعذب الذي يحمل اليك فرص مناسبة للوصول الى تفاهم مع العائلة ولتعزيز الروابط مع الاولاد تعيش رومانسيّة وتفرح للّقاءات الشخصية والاجتماعية للعازب باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار تنعم العلاقة الحالية باستقرار مميز يتطور الى الافضل كأرتباط رسمي مثلا.

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