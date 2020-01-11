تنتظر مولود برج "العقرب"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أحداث مهمة

مهنياً: بداية اسبوع مهمة بداية مائية واعدة بظروف افضل ومكافآت واخبار حلوة خاصة يوم السبت الذي يحمل معه ظروف فلكية مميزة ومتنوعة مع وجود القمر والخسوف في السرطان المائي الصديق ما يجعل من هذا اليوم يوما نشيطاً ومثمراً تنطلق بحماسة وتجد الحظوظ امامك تنتظر منك المبادرة للانطلاق لكن سوف تتراجع معنوياتك مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد الاثنين اي الى اعلى نقطة بالدائرة الفلكية اي في معاكسة برجك ايام ضاغطة مهنيا وشخصيا وحتى دراسيا مطلوب منك التركيز اكثر وحاول ان تتعامل مع الاحداث بمرونة وذكاء تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى العذراء ليشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي يومي الثلاثاء والاربعاء ايام فعالة بناءة تساعدك تسهل عليك الكثير من الامور ايام صديقة لك تعطيك الدعم المعنوي والمالي لكن سوف تدخل في مرحلة ركود وتاخير مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي ايام ضعيفة تتحداك تشتت حساباتك تاخير تراجع فوضى اخبار غير سارة انتبه الى كلامك وتصرفاتك كي لا تخسر ماليا ومعنويا بسبب مزاجيتك وتطرفك.باختصار اسبوع جيد جدا لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه والحذر من تاثيرات كوكب اورانوس الضاغطة اسبوع موفق للجميع.

عاطفياً: تتقرب هذا الاسبوع من الحبيب والاحبة والاصدقاء وتعطي العائلة اهتماما اكبر فيصبح الجو العاطفي جذابا اكثر فتسرع للتمتع والارتياح في احضان اهل بيتك كما بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً فعلاً مع وجود كوكب الحب في برج الحوت المائي الصديق الصديق ما يجعل الجو العام واعدا بالسعادة والغرام وقد يحمل اليك مفاجأة كبيرة تسعد قلبك. للعازب تكثر الدعوات والاجتماعيات وتكون فترة ممتازة للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة

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