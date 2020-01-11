تنتظر مولود برج "الأسد"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني ضغوطات كبيرة

مهنيا:يشهد هذا الاسبوع بداية ضاغطة مع وجود القمر والخسوف والمربع الفلكي يوم السبت من السرطان المواجه لبرجك وتاثيراته التي ترافقك من الاسبوع الفائت انه يوم امتحانات صعبة يجب عليك ان تتعامل معه بدبلوماسية هادئة دون ان تاخذ اي قرار متسرع فكن حذر جدا تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين الذي يحمل معه نوع من اخبار حلوة وانفراجات تطورات جيدة فرصة ذهبية كي تسيطر على الاوضاع على ذوقك من اقوى الايام واكثرها حظا بحيث تعيش بداية فترة واعدة بارتياح بنجاحات مدرسية واكاديمية فترة مناسبة للتقل والسفر فترة غنية بمشاريعها واحداثها البناءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي ايام ترفع من شأنك لكن يجب عليك ان تكون جاهزا ومن الضروري ان تحضر نفسك الى نقلة نوعية في العمل او الانتقال الى عمل جديد فانت انسان كفؤ ونشيط ومدعوم من التاثيرات الفلكية الايجابية للقمر من الميزان الصديق يومي الخميس والجمعة عطلة اسبوع مهمة تحملنوع من رسائل زيارات ايام مهمة فكريا وجسديا لللامتحانات للتنق للتواصل ايام تخدم مصالحك المهنية والمالية سوف تسمع جوابا مهما وتقتحم مجالا جديدا تتميز بالقدرة على استيعاب كل ما يجري حولك فتكون السباق والرائد في محيطك باختصار اسبوع مميز حاول ان تستفيد منه جميع مواليد الاسد محظوظين.

عاطفياً: تبدو حياتك متناغمة جداً تشعر بالاستقرار اكثر تزداد شعبيتك وتتنوع نشاطاتك قد تهتم بأحد افراد عائلتك وتسير الامور بشكل جيد مع وجود الزهرة في الحوت الصديق يكون المناخ العاطفي جيد جدا ورومنسي يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك. وتسمع أخبار طيّبة ولقاءات جميلة، للعازب, تسير الأمور على افضل ما يرام وتكون على موعد مع عواطف حارّة وارتباط رسمي او خبر سعيد يخص الحبيب.

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