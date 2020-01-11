ينتظر مولود برج "العذراء "من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أسبوع حاسم

مهنياً:اسبوع حاسم على اكثر من صعيد او نقطة ايجابية فلن تطالك التاثيرات المزعجة لا من قريب ولا من بعيد فانت محمي من الواكب تعيش اسبوعا مميزا بتأثيراته الايجابية سيفتح لك الفلك ابوابا كانت مقفلة في وجهك وقد تحصل على ما تريد من الحياة وتبدو سعيداً وتعيش يومين من الحظ والفوائد الكثيرة تحت تأثير القمر المكتمل والخسوف من برج السرطان يوم السبت في مربع مع الشمس من الجدي فتقلب كل الموازين لصالحك قد تتوصل الى اتقرار وتجد التأييد لقضية تخصك لكن يحذرك الفلك من يومي الاحد الاثنين مع انتقال القمر الى الاسد فكن متحفظاً امام بعض العروض او الفرص المشكوك بأمرها ولا تلعب اهم ورقة تملكها ايام نوعيتها ضعيفة تحمل ظروفا طارئة تؤخر مخططاتك فلا تراهن على الحظ تنتهي من فترة المراوحة وتزول المخاوف والاعتبارات السلبية وتكون مدعوما من الكون والقمر والمثلث الفلكي الترابي مع وجود القمر في برجك يومي الثلاثاء والاربعاء والشمس من الجدي التي تقدم لك ما تري وتساعدك كي تتخطى العوائق ايام تحقق لك الاحلام فما عليك الا الاستفادة منها يتابع الحظ مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك فتحصد ربحاً أو جائزة اسبوع مهم جدا حاول ان تبرمج اعمالك حسب نوعية الوقت الجيدة ولن تكون خسرانا ابدا.

عاطفياً: قد لا تكون الظروف الشخصية على ما يرام في هذه الفترة تحت تاثير كوكب الزهرة في الحوت المواجه لبرجك فالغضب سينتقل معك في كل مكان وسينعكس ذلك سلبا على علاقتك مع محيطك القريب والحميم لا تتصرف بتعالي وكبرياء في حياتك الشخصية او العاطفية وتجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب حاذر من الخلافات والجفاء لا سيما اذا كانت العلاقة جديدة او غير مستقرة.

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