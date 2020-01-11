تنتظر مولود برج "السرطان"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أحداث مؤثرة

مهنياً: بداية اسبوع مائية منعشة ولطيفة تتقدم الحظوظ ويكون الجو العام ممتاز جدا ان العامل الاهم هو المربعات والمثلث الفلكي الترابي الذي يحمل معه نشاطا حركة امور بناءة شغل انجازات وانشغالات ومسؤوليات جديدة طارئة تحت تاثير القمر والخسوف من برجك تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين الى البيت الثاني بيت المال بيت الشغل والمسؤوليات كل الاهتمامات تتمحور حول الحسابات وتتحدث عن عزيمة قوية ورغبة في تسريع الامور التي تتعلق بمواضيع مالية ما يجعلك نشيطاً فعالاً وسريعاً مع توقعات بمفاوضات مالية من قروض او مساعدات حان الوقت لتعيد قراءة حساباتك ولتحديد موقعك فما عليك الا ان تكون جاهزاً فالظروف تشجع على الحركة وعلى ادخال بعض التغييرات لكن انتبه من المصاريف الايضافية يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج العذراء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من الجدي هذا المثلث يخلق لديك طاقة كبيرة كي تحسم الامور بمهارة كبيرة نفسيتك مرتاحة ومعنوياتك قوية سرعة خاطر افكار ذكية حركة نشاط من افضل ايام الاسبوع حتى تنظم جدول اعمالك التي تعد بانفراجات ونجاحات مالية ومعنوية لكن بالرغم من هذه الحظوظ حاذر من ردات الفعل والمشاكل يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا ضاغطا مع الشمس المواجهة لبرجك من الجدي بالاضافة الى تراصف كواكب جبارة زحل وبلوتون ما يولد التوتر وسؤ التفاهم فلا تترك الامور تتداخل في بعضها انتبه لاغرضك نظم افكارك ولا تقحم نفسك تحت ظروف صعبة فانت لا تملك الطاقة الكافية للمجازفة اسبوع حلو مرتب استفيد من الايام الجيدة.

عاطفياً: بإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية والعواطف الحارة المتبادلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام فلا خيبة أمل هنا ولا افكار سوداء تنغص عليك هناء اللقاءات. تنعم جميع الروابط باستقرار مميز مع وجود الزهرة في الحوت المائي الصديق الذي يزيد من قدرتك على التفاعل البنّاء مع محيطك. للعازب كثف اتصالاتك تصالح مع احبائك وتقرب من الاخرين قد تقع في الحب للمرة الاولى وربما ترتبط بخطوبة او زواج.