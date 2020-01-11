تنتظر مولود برج "الجوزاء"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني انفراجات كثيرة

مهنياً:اسبوع يحمل انفراجات كثيرة وترتاح طباعك وتهدأ فتسير قدما نحو تسجيل الاهداف ولن يقف في دربك اي عائق فتتقدم بثبات وجرأة في بداية هذا الاسبوع المهم والداعم لتعيش ثلاثة ايام مميزة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في السرطان في بيت المال ايام داعمة طاقة فكرية وجسدية مهمة حتى تحقق اهدافك وتتفاعل مع الاخرين بذكاء ومهارة وشطارة ومن ثم في الاسد تتلقى خبرا مفرحا وقد توقع على عقد او تروج لمشروع فترة انفتاح وتوفيق ايام مناسبة جدا للاجتماعات والمفاوضات ايام تجعلك في قمة الانسجام والتفاؤل تساعدك الظروف على وضع اسس متينة ويشير الى رحلة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات والمفاوضات لكن عليك ان تنتبه من تاثيرات القمر المواجه لبرجك من العذراء يومي الثلاثاء والاربعاء لكن اياك والمجازفة انها فترة غير مناسبة بتاتا انتبه من الاعطال والخلافات والاشخاص العدائيين ولا تقحم نفسك بظروف صعبة وقاهرة لانك لا تملك القوة للصعود من الهوة ان نوعية الوقت سلبية تحمل زعل حزن ايام ضعيفة طاقتك جارفة متهورة تحمل في طريقك الاخضر واليابس عليك ان تنتبه ايضا على امتحاناتك المدرسية حاول ان تركز اكثر في لقاءاتك واجتماعاتك تختفي المشاكل ويحل مكانها اخبار سارة ترتاح فتحصد مساعيك نجاحا مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الخميس والجمعة فلكيا من اجمل ايام الاسبوع تعطيك مساعدات وحظ ومجال للتقدم تتوضح الامور وتصحح الاخطاء وتحصل على فرصة ثمينة لاحراز تقدم وانتصاراسبوع طويل افضل فترة عطلة الاسبوع لكن مع الهدوء تصل الى تحقيق اهدافك.

عاطفياً: تكثر الضغوط المتنوعة مع وجود الزهرة في الحوت المواجه لبرجك المواجه لبرجك ما يجعل طباعك متقلبة وقد يصعب التفاهم معك لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات فلا تاخذ اي قرار بالارتباط او الانفصال تحت وطأة العصبية والتمرد ويترتب عليك معرفة التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات دون اثارة الاستفزازات وحاول ان تكون متسامح اكثر مع الحبيب.للعازب, قد يطرأ ما يثير غضبك عليك ان تتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء.