آخرهم اخترق فيلمها الكارتوني المفضل.. طرق غير تقليدية لطلب الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

داخل قاعة السينما وأثناء عرض فيلم كارتون "الأميرة النائمة"، كانت الكاميرا تسجل اللحظات الرومانسية التي لا تُنسى لعرض زواج مميز وغير تقليدي

انتشر أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار أعجاب وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب تقدم لطلب الزواج من حبيبته عن طريق تغير نهاية الفيلم الكارتوني المفضل إليها.

أنتج الشاب فيلم كارتوني قصير للشخصية المفضلة لحبيبته، ولكنه غير مشهد النهاية، إذ استغرق 6 أشهر في صنع هذا المشهد، وقام بتغير وجه ووجه حبيبته، ودعا حبيبته لمشاهدته في السينما وفاجأها أثناء العرض بظهور خاتم الخطبة، ولم تنتهي المفاجأة عند هذا الحد، ولكنها اكتشفت بمجرد إضاءة الأنوار أن جمهور السينما هم الأهل والأصدقاء الذين انهالوا بالتصفيق عندما وافقت على طلب الزواج.

يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز عروض الزواج الرومانسية وغير التقليدية التي أثارت جدلًا وسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مغامرة خطيرة



احتفل بخطوبته على حب حياته "بيكي جيفريز " والذي تقدم لخطبتها على طريقة الأفلام، إذ طلب الزواج منها بطريقة غير تقليدية على جزيرة سيشيل.

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قام شاب أمريكي على الصعود إلى صخرة"مورو" (التي ترتفع 581 قدما فوق سطح المحيط الهادئ) ببلدة "مورو باي" على سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية فهي صخرة مرتفعة وشديدة الانحدار، بهدف إثارة دهشة حبيبته، وتصوير نفسه وهو يطلب يدها متحاورا معها عبر جهاز آيفون باستخدام تطبيق "فايستايم".

معلقان بين السماء والأرض

وقرر شاب آخر أن يفاجئ حبيبته بطلب يدها للزواج بطريقة غريبة ومرعبة وهما معلقان بين السماء والأرض، إذ دعاها إلى تجربة إحدى الألعاب الخطرة.

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تقدَّم شاب أمريكي للزواج من حبيبته بطريقة مدهشة، حيث قدَّم لها خاتم الخطوبة، وهما معلَّقان بين السماء والأرض، أثناء خوضهما لعبة خطيرة فقد استغل الحبيب مايكل جارسيا نوبة الخوف التي انتابت حبيبته فالو وورث، ووجد تلك اللحظة هي الأنسب لتقديم عرض الزواج وطلب يدها.

حب على الهواء:



في خطوة جريئة قام شاب بطلب الزواج من حبيبته على الهواء مباشرة، إذ فاجأ الشاب المذيعة أورسولا دكاش التي تعمل في قناةMTV اللبنانية باتصال وطلب الزواج منها أمام آلاف المشاهدين ليتبين لاحقاً أن هذا الشاب هو حبيبها الذي دخل إلى الاستوديو وفي يده باقة من الزهور.

-طلب زواج في المطار:

وفي قلب مطار بيروت وأمام مئات الوافدين فاجئ شاب حبيبته باستقباله لها راكعاً على إحدى ركبتيه بخاتم جواز، وحرص على حضور هذا العرض الرائع مجموعة من أقاربه وأصدقائه بلوحات مكتوب عليها Do You Marry Me؟