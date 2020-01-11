(صور) تعرف على احتفالات مهرجان الثلج في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
ارتبطت كلمة المهرجان في أذهان العالم، بالطعام أو الألعاب وربما الألوان مثل الهولي الهندي، ولكن ماذا عن الثلج؟، الصين انشأت هذا النوع من الاحتفالات في أواخر القرن الماضي.
يقام مهرجان هاربين، في هيلونغجيانغ، الصين وهو حاليا أكبر مهرجان للثلج والجليد في العالم.
بدأ تاريخ المهرجان في عام 1999 عندما تم افتتاح أول متحف للثلج للجمهور في ديسمبر من نفس العام، في البداية، كان جميع المشاركون من الصينيين تقريبًا، لكن بمرور الوقت تحول إلى مهرجان دولي كبير.
نستعرض لكم في الألبوم عدد من صور المهرجان الدولي، بحسب ما أوضح موقع boredpanda
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