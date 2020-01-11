حسب نوع القماش.. حيل فعالة للحفاظ على الملابس الشتويه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ترتفع أسعار ملابس الشتاء عامًا بعد عام، لذا يضطر البعض إلى التقليل من شرائها والاعتماد على القطع الشتوية القديمة التي غالبًا ما تتلف سريعًا بسبب التعامل الخاطيء معها.

يستعرض لكم "الخليج 365" نصائح للحفاظ على ملابس الشتوية لأطول فترة ممكنة وجعلها تبدو دائمًا في مظهر جديد، كما أوضح موقع "fashionista".

-التعامل اليومي

يجب طي الملابس أو تعليقها في الدولاب بواسطة الشماعة بطريقة للحفاظ عليها مرتبة وأنيقة.

وإذا وجدت أي وبرة في الملابس، لا تنزعيها بيدك، ولكن استخدم الادوات المخصصة لذلك مثل أمشاط النسيج.

-غسل الصوف:

استخدمي صابون اليد في غسل الملابس الصوفية بطريقة لطيفة دون هلكها، واشطفيها بالماء الفاتر، ولا تعصريها أبدًا بل افرديها كما هي واتركيها حتى تجف تمامًا.

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إذا أردتي غسلها في الغسالة، اقلبي الملابس على ضهرها، وضعيها داخل كيس الغسيل، واختاري درجة حرارة بسيطة وسرعة دوران منخفضة، واستخدمي المنظف الخاص بالصوف.

واستخدمي جهاز البخار ، بدلًا من المكواة العادية حتى لا تؤثر على النسيج بشكل سلبي.

-غسل الكشمير:

الملابس الكشمير تتشابه مع الملابس الصوفية، ولكن لا تستخدمي جل تنظيف قوي، لأن ذلك سوف يكسر الألياف الدقيقة في القماش سريعًا، ويفضل استخدام نفس طريقة الكي الخاصة بالقماش الصوف.

-غسل القطن:

يعتبر القطن من أسهل الأقمشة في الغسل، ولكن يفضل اختيار دورة تنظيف لطيفة في الغسالة، ومسحوق مناسب، ودرجة حرارة متوسطة

واقلبي الملابس على الضهر، قبل الغسيل، ويمكنك استخدام المجفف لمدة 10 دقائق كأحد أقصى.

-غسل الأقمشة الصناعية:

تنظف الأقمشة الصناعية بالماء البارد، وهي أكثر الطرق أمانًا في الغسيل، ويجب قلب الملابس على الضهر، واستخدام دورة لطيفة في الغسالة، مع دوران منخفض للمجفف.