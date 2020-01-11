على خطى المشاهير.. 5 أنواع دايت لإنقاص الوزن بشكل سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

انتشرت صورة للمغنية الأمريكية أديل خلال الأيام الماضية، بعدما فقدت جزء كبير من وزنها، حيث اعتاد بعض المشاهير اتباع حميات غذائية مختلفة للحفاظ على الوزن المثالي لهم.

نستعرض لكم أشهر الحميات الغذائية التي يتبعها المشاهير بحسب ما أوضح موقع cheatsheet

-نظام الـ5 عناصر

مشاهير يتبعون هذا النظام: ريانا، وإيفا مينديز، وليدي جاجا ، وميجان فوكس ، وكاتي بيري

يعتبر هذا النظام أقل الحميات الغذائية تقييدًا، وهو مكون من خمس وجبات يومية، وخمس عناصر غذائية فقط وهي "البروتين، الكربوهيدرات، الألياف، الدهون الصحية، والسوائل".

ويسمح هذا النوع بتناول جميع الأطعمة يوم واحد في الأسبوع.

-نظام المراقبة

مشاهير يتبعون هذا النظام: أوبرا وينفري، وجنيفر هدسون، وجيسيكا سيمبسون، وتينا فاي ، وجيني مكارثي

يعتمد هذا النظام على مراقبة الوزن بشكل مستمر بدلًا من اتباع نظام غذائي يومي أو اتباع نظام سريع لفقدان الدهون سريعًا.

فمراقبة الوزن بشكل مستمر يجعلك تتناول الطعام بشكل أقل.

وفقدت جينيفر هدسون 36 كيلو من وزنها بعد ولادة ابنها في عام 2009 بعد اتباع هذا النظام، وفقدت أيضا جيسيكا سيمبسون أكثر من 50 كيلو في عام 2014.

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-الـ Raw دايت

مشاهير يتبعون هذا النظام: وودي هارلسون ، وديمي مور، وغوينيث بالترو، وميجان فوكس

يعتمد هذا النظام على الأغذية المصنعة بالكامل، ولكن بشرط ألا تكون مكررة "أي تحتوي على نسبة عالية من الدهون"، أو يتم تسخينها فوق 104 أو 118 درجة، وغير معالجة بأي مواد كيميائية.

-الكيتو

مشاهير يتبعون هذا النظام: غوينيث بالترو، وكيم كارداشيان، وليبرون جيمس، وهالي بيري

يعتمد هذا الدايت على أن يكون 75 ٪ من طعامك من الدهون، و20 ٪ من البروتين، مع 5 ٪ من الكربوهيدرات.

النظام الغذائي للكيتو يعمل بالتأكيد على إنقاص الوزن، لكن بعض خبراء التغذية حذروا من اتباعه لفترة طويلة، ولكنه فعال مع من يعانون من مرض السكري والصرع.

-العصير

المشاهير يتبعون هذا النظام: سلمى حايك، وبليك ليفلي، وجيسيكا ألبا

نحن نعرف أن العصير يعمل على تطهير الجسم بالكامل من السموم، ويساعد على إنقاص الوزن.

ويعتمد هذا النظام على الامتناع عن تناول الطعام من بضعه أيام إلى أسبوع مع تناول الفاكهة والخضراوات في هيئة عصائر فقط.

لكن عدد من خبراء التغذية أن النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر.