إطلالات النجمات: "سيرين" متألقة .. وزوجة محمود العسيلي بفستان زفاف جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولم يمر يوماً وقد طالعتنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-سيرين عبدالنور متألقة

خطفت النجمة سيرين عبدالنور الأنظار، إذ ارتدت فستاناً طويلاً براقا، باللون الأصفر، مرصعا بالكامل بأحجار صغيرة الحجم فضية وحبيبات براقة، وتميز التصميم بقصة رقبة مرتفعة، وحذام رفيع من الساتان لإبراز منطقة الخصر.

وجاء الموديل بقصة غير متساوية وقصيرة من جانب واحد، مزيناً بصيحة الشراشيب، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط كبيرة الحجم متدلية، وإسوار وخاتم ناعم.

واختارت ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية والذهبية، مع قصة ذيل الحصان المنخفضة، واعتمدت حذاء مفتوح باللون الميتاليك.

-درة تتألق بالسيمون

اختارت درة فستاناً طويلاً بقصة الأميرات باللون السيمون الناعم، بقصة off shoulder، مزيناً بطبقات من الكشاكش الضيقة والطيات.

Advertisements

واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة بشكل عشوائي، واختارت ماكياجًا ناعماً بألوان النيود.

-نرمين الفقي بلوك ناعم

اعتمدت نرمين الفقي out fit مكون من بنطلون جينز باللون الأزرق، وكنزة بأكمام طويلة، مرصعة عند الرقبة بأحجار براقة، باللون الرصاصي، مع حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة هاف بوت من المخمل، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع ماكياجا بدرجات الألوان الترابية.

-ياسمين صبري بلوك الأميرات

اختارت ياسمين فستاناً طويلاً باللون الأزرق، بقصة الأميرات، وتميز الموديل بقصة v neck، بدون أكمام، واتسم بقصة ضيقة وتنورة واسعة من الأسفل متعددة الطبقات من التول، مع حذام بنفس لون الفستان لإبراز منطقة الخصر.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل ويفي خفيف مع ماكياجا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

- أمنية عبد المنعم بفستان جرئ

تألقت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في حفل زفافها على الفنان محمود العسيلي، بفستاناً قصيرا باللون الأبيض من الدانتيل مزيناً من الأكمام بالدانتيل والتول الناعم.