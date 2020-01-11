فيديو.. غادة عبدالرازق تداعب حفيدتيها

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعيها، بفيديو لطيف لحفيدتيها جويرية وخديجة في المطار أثناء توجه الأسرة إلى أحد البلدان.

وظهرت الفنانة وحفيدتيها في الفيديو بضهرهما، وكل واحدة منهن ممسكة بحقيبة سفر فيما تركن شعرهن منسدلا، ولم تظهر غادة في الفيديو، بل كانت تداعبهن فقط، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "ولا فرق معاهم إحنا مشيين وراهم ولا لا، عادي طلعين الطيارة بينا أو من غيرنا".

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الفيديو لاقي تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي غادة عبدالرازق عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "بيعجبني أوي ارتباطك ببنتك وأحفادك ورقيك معاهم ماشاء الله"، و"ربنا يحميهم"، و"ربنا يحفظهم".

فيما علق أحد المتابعين على اللغة الإنجليزية التي تحدثت بها الفتيات، "ههههههههههه دول بتكلموا إنجليزى أحسن مني".

وتحرص غادة عبدالرازق دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات وفيديوهات من حياتها اليومية مع حفيداتها، وخلال الإجازات والعطلات والعمل ومع أسرتها.