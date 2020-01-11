من الفساتين الملكية لبناطيل بقصة رجالية.. هكذا تطورت الأزياء النسائية في القرن العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

شهدت موضة الفساتين النسائية تغيرات عديدة خلال القرن الماضي، تراوحت بين الطفيفة والجذرية.

وارتبطت هذه التغيرات، بأحداث عدة سياسية أو اقتصادية وأخرى مجتمعية ظهرت مع صعود الحركة النسوية في أوروبا.

نستعرض لكم التغيرات التي شهدتها أزياء المرأة خلال القرن ال 21، بحسب ما أوضح موقع vintagedancer، و thetrendspotter، و harpersbazaar.

فترة 1900

كانت الفساتين مستوحاة من الطراز الإدواردي خلال الفترة من 1900 إلى 1910، وكانت التصميم تعتمد على خامات القطنية والشيفون أو الدانتيل.

وتميز العصر الإدواردي من بانتشار صيحة الأكمام المنتفخة كبيرة الحجم، مع قصة الخصر الضيق والتنورة الواسعة. كانت الفساتين البيضاء تحظى بشعبية كبيرة خلال هذا الوقت.

فترة 1920

كانت الفساتين في هذا الوقت أكثر حيوية ومفعمة بالألوان، مع القبعات الكلوش واعتماد مجوهرات للشعر، وحتى الأحذية التقليدية أصبحت أكثر حيوية إذ تميزت كعب منخفض لسهولة الحركة والشعور بالراحة.

فترة 1930

تميزت أزياء النساء في ثلاثينيات القرن الماضي بأثواب طويلة وأحذية ذات كعب متوسط الطول، والملابس كانت مصممة من قطعتين، ومزينة بالكشاكش والأزهار، وألوان الباستيل والطبعات المختلفة.

فترة 1940

تميزت الفساتين في وقت الحرب العالمية الثانية بالبساطة، إذ شهدت فترة الأربعينيات من القرن الماضي ظهور التنورة الضيقة.

وسيطرت الألوان مثل الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر وقت الحرب، وبعد انتهائها اصبحت النساء أكثر إشراقًا واعتمدن الألوان الزاهية كالوردي والأصفر، والأزرق.

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فترة 1950

كانت الفساتين الشهيرة في الخمسينيات من القرن الماضي منقطة، ومنقوشة ، من خامة القطن، أما عن الألوان فساد الأسود والأحمر والأزرق في الشتاء، وفي الصيف كان الوردي والأصفر والأبيض.

فترة 1960

كانت الأزياء النسائية في الستينيات من القرن الماضي أسلوبًا مميزًا في السنوات الأولى من هذا العقد، وكانت أيقونة الموضة في ذلك الوقت جاكي كينيدي، وهي

زوجة الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي، وعرفت بثقافتها وحبها للتاريخ والفن، وتميزت بإطلالاتها المميزة، حتى أصبحت من أهم أيقونات الموضة في فترة الستينات.

وكانت الفساتين قصيرة، وبدون أكمام، وذات ألوان زاهية، وياقات مدورة، والجواكت كانت مكتنزة، بالإضافة إلى الجوارب الطويلة، والشعر القصير أحيانًا، والأحذية ذات الكعب المنخفض.

فترة 1970

ارتدت النساء قمصان ضيقة وظهر الجينز الضيق، والأحذية المربوطة من الأمام، وفساتين طويلة، بجانب المعاطف.

فترة 1980

سيطرت الأكتاف الكبيرة والألوان الزاهية والتفاصيل الكثيرة في التصميم الواحد على موضة الملابس في الثمانينات.

وكان الاعتماد على الاكتاف العريضة في الملابس إشارة إلى أن المرأة بنفس قوة الرجل ولا تقل عنه شيئًا.

فترة 1990

أصبحت الموضة التي يرتديها فنانو الهيب هوب سائدة بشكل متزايد، في بداية التسعينات، أما في منتصف هذا العقد، سادت الألوان العسكرية، لكن عادت موضة الهيب هوب مرة أخرى في أوخر العقد.