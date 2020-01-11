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أجمل أسلوب مكياج للعيون الناعسة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - العيون الناعسة هي تلك التي تكون جفونها متدلية بشكل طبيعي أو نتيجة التقدّم في السنّ. وغالباً ما تعاني صاحبات هذا الشكل من العيون مشكلة في تطبيق المكياج، بحيث تعجز عن إبراز جمالها أو حتى أنها قد تجعل شكلها يبدو أكثر هبوطاً.


في ما يأتي بعض الخطوات التي يمكنك اعتمادها في تطبيق مكياج العيون الناعسة لتجعليها تبدو حيويّة.

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التركيز على الرموش

الرموش
الرموش


من أكثر الخطوات التي ترفع العيون الناعسة وتضفي لمسة مميزة على شكلها هي استخدام رموش صناعية. لا تتردّدي بوضع رموش صناعية عند تطبيق مكياج عينيك، واختاري الرموش الفردية كي تتحكّمي أكثر بوضعية كل رمش. احرصي على أن تكون الرموش طويلة وادفعيها باتجاه خارج العين قليلاً.


أشبعي رموشك بالماسكرا

الماسكرا
الماسكرا


لا تكتفي بوضع الرموش الصناعية بل أضيفي إليها لمسة الماسكرا الساحرة مع تمشيطها إلى الأعلى وباتجاه الزاوية الخارجية للعين. وضعي الماسكرا أيضاً على الرموش السفلى حتى تبدو العين مفتوحة.

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أنيري الزوايا الداخلية

هايلايتر العين
هايلايتر العين


ابتعدي عن تطبيق ظلال العيون اللامعة أو هايلايتر العين على الجفن العلوي وخاصة عند الزاوية للعين، لأن هذه الخطوة تعني تسليط الضوء على الجفن الهابط. في المقابل، ضعي القليل من الهايلايتر عند الزاوية الداخلية كي يصبح التركيز عليها أكبر.


الظل الأحادي الخيار الأمثل

ظلال العيون
ظلال العيون


تجنّبي اختيار ألوان متعدّدة من ظلال العيون ومزجها سوياً، واكتفي بوضع ظلّ واحد على الجفن المتحرّك شرط أن يكون بلون فاتح وهادئ. كما يمكنك الاكتفاء بوضع برايمر العين.


الأيلاينر أفضل من الكحل

الأيلاينر
الأيلاينر


ارسمي خطاً من الأيلاينر السائل على محاذاة الرموش العليا واسحبي الخط إلى خارج حدود العين. يمكنك أن تعتمدي مكياج عيون القطّة أو بإمكانك أن تكتفي بخط عريض ومستقيم تساعدين في تقليمه بواسطة خافي العيوب.


لا لكحل العين


اكتفي بوضع الأيلاينر على الجفن العلوي وتجنّبي استخدام الكحل داخل العين، فهو على الرغم من قدرته في جعل العيون تبدو لامعة وأكثر جاذبية، فإنه يؤدي إلى تعتيم العيون الناعسة.


الهايلايتر فوق الحاجبين

الهايلايتر فوق الحاجبين
الهايلايتر فوق الحاجبين


حيلة أخرى تساعدك في رفع عينيك الناعستين وفتحهما، هي استخدام قلم هايلايتر وتطبيقه أعلى الحاجب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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