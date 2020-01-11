مكياج للبشرة السمراء من لوبيتا نيونغو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - أكثر ما يميّز إطلالات لوبيتا نيونغو الجمالية هي بشرتها السمراء النضرة التي تحسن إبراز جمالها من خلال تطبيق مكياج مناسب واختيار ألوان تزيدها إشراقاً.



إذا كانت بشرتك سمراء، استوحي من لوبيتا نيونغو مكياجاً يناسبك ويزيدك جاذبية.

تابعي المزيد: مكياج عيون سموكي من وحي نجمات العالم



كريم أساس بتركيبة خفيفة

كريم أساس



تختار لوبيتا كريم أساس بتركيبة خفيفة خالية من الزيوت تحمي بشرتها من اللمعان وتمنحها سحنة متجانسة ومشرقة. وهي تحرص على أن تكون الدرجة اللونية لهذا المستحضر ملائمة تماماً للون بشرتها الطبيعي.



لمسة إشراق مع الهايلايتر

الهايلايتر



تمزج لوبيتا كريم الأساس بمستحضر هايلايتر سائل يزيد من وهج بشرتها فيبدو المكياج بشكل عام مشرقاً وجذاباً. وهي لا تستخدم هذه الحيلة بشكل يوميّ إنما تكتفي فقط باستخدام الهايلايتر في مناسباتها المهمة وظهورها أمام عدسات الكاميرات.

Advertisements



أيلاينر أزرق لافت

أيلاينر أزرق



في هذه الإطلالة اختارت لوبيتا أن تزيّن مكياج عينيها بايلاينر أزرق لامع عكس بريق عينيها. وهو لون جريء ولافت.



ماسكرا زرقاء

ماسكرا زرقاء



ومن درجة الأزرق نفسها، نسّقت لوبيتا الماسكرا التي اختارتها بتركيبة مكثفة ومطوّلة للرموش. وعلى الرغم من غياب ظلال العيون فقد بدا المكياج مشرقاً وقوياً بفضل درجة الأزرق الميتاليكي التي اختارته.



بلاش ناعم

بلاش



تدرك لوبيتا تماماً أن البلاش الزهري لن يناسب لون بشرتها وسيبدو صاخباً ومبهرجاً. لذا فهي تمثيل إلى اختيار درجة ناعمة وخافتة من هذا اللون، الزهري- الخشبي، وتكتفي بكمية قليلة منه تزيد من أنوثة ملامحها.



أحمر شفاه ميتاليكي

أحمر شفاه ميتاليكي



أحمر الشفاه هو لمسة ختامية في مكياج الوجه، وقد يكون لمسة ناجحة تزيد من جاذبية المكياج وتناسقه، كما قد يكون خياراً خاطئاً ينسف المكياج برمّته. وفي هذه الإطلالة أرادت لوبيتا أن تضفي بريقاً على ملامح وجهها إنما بأسلوب ناعم وهادئ، فاختارت إحدى درجات اللون الزهري الميتاليكي.

تابعي المزيد: مكياج عيون عصري... استوحيه من النجمات