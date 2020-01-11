خلطات للجسم قبل الاستحمام لملمسٍ حريري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - تقع النساء بمعظمهنّ في خطأٍ جماليٍّ متكرّر وهو عدم تطبيق خلطات للجسم قبل الاستحمام، إذ تقتصر العناية بالبشرة لديهنّ على الوجه، فيهملن العناية ببشرة الجسم، مع العلم أنّها لا تقلّ أهميّة مطلقاً عن الوجه، بل تحتاج إلى عناية مركّزة نظرًا لتراكم الجلد الميت وجفافه نتيجة الإهمال.

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لذا نقم لكِ في ما يلي مجوعة خلطات طبيعية للعناية بالبشرة و تنعيم الجسم قبل الاستحمام للحصول على ملمس حريريّ ناعم، وتعمل هذه الوصفات الطبيعية على تنظيف البشرة وتنقيتها من كافّة الأوساخ والبكتيريا العالقة بها، وإزلة البقع الداكنة التي تظهر عليها وتجديد خلايا الجلد الميتة والمحافظة على رطوبة البشرة، منا نقدم لكِ نصائح ضرورية لبشرة صحية ونضرة صيفًا شتاء.

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خلطات للجسم قبل الاستحمام



ماسك الترمس وماء الورد

العناية بالبشرة



المكوّنات:

3 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون

3ملاعق كبيرة من الأرزّ المطحون

نصف كوب من ماء الورد



الطريقة:

يمزج الأرزّ والترمس جيّداً مع ماء الورد للحصول على معجون ناعم.

تفرك بشرة الجسم بالمزيج بحركات دائريّة لحواليّ 10 دقائق.

قبل أن تشطف بالماء الدافىء.

يواظب على تطبيق هذه الوصفة كل أسبوع قبل الاستحمام.

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ماسك السكر الأسمر وفيتامين E

العناية بالبشرة



المكونات:

كوب من السكر البني الداكن

ملعقة صغيرة من فيتامين E

نصف كوب من زيت الزيتون البكر، أو الزيت النباتي، أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من مُستخلص الفانيلا النقي



الطريقة:

وضع المكونات مع بعضها البعض.

مزج المكونات جيداً عدّة دقائق.

وضع المزيج على الجسم.

غسل الجسم بالماء الدافئ.

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ماسك الفازلين

العناية بالبشرة



المكونات:

علبة فازلين صغيرة

علبة جليسويد صغيرة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

عدّة ملاعق عصير الليمون

خمس ملاعق من بودرة أطفال



الطريقة:

يتم مزج المكوّنات جيداً.

يوضع المزيج على الجسم قبل الاستحمام بساعةٍ على الأقل.

يتم شطفه بالماء والصابون.

بعد الاستحمام يدهن الجسم بزبدة الكاكاو للحصول على جسمٍ ناعمٍ كالحرير.

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ماسك الشاي الأخضر

العناية بالبشرة



المكونات:

عدّة ملاعق كبيرة من الشاي البارد الثقيل

مقدار من العسل

ملعقة صغيرة من السكر



الطريقة:

مزج الشاي البارد الثقيل مع العسل.

إضافة السكر للمزيج السابق، لتشكيل عجينة سميكة القوام.

توزيع العجينة الناتجة على الجسم، وتركها لمدة 10 دقائق.

غسل الجسم باستعمال الماء الدافئ.

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نصائح لـ بشرة ناعمة

العناية بالبشرة



- ارتداء الملابس الطويلة والتي والتي تغطي الجسم وتقي البشرة من الشمس.

- وضع كريم واقي على الجسم خاصة الأكتاف والصدر قبل التعرض لأشعة الشمس القوية.

- عدم استخدام الكثير من مستحضرات التجميل على البشرة.

- النوم لساعات كافية بشكل يومي، والمقدارالكافي هو ما لا يقل عن ثماني ساعات، على أن تكون الساعات ليلاً وبشكل متواصل.

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- اتباع نظام غذائي متوازن فيه الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تجديد شباب الجلد والتحكم في الميلانين.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فهي تزيد من حركة الدورة الدموية في الجسم، مما يؤدي إلى تألق البشرة.

- الحد من مدّة الاستحمام، لا يجب أن تتعدّي العشرين دقيقة، حيث يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الماء الساخن على الجسم، مع الوقت لتعرض البشرة للجفاف والتقشر.

- غسل الجسم بماء فاتر وغير ساخن، فالماء الساخن يجفف البشرة أكثر من درجات الحرارة العالية.

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