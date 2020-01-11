طريقة تنظيف البشرة بالخطوات على إختلاف أنواعها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - جدول المحتوى:

فوائد تنظيف البشرة

خطوات تنظيف البشرة

أفضل طريقة لتنظيف البشرة

طريقة تنظيف البشرة في المنزل

طريقة تنظيف البشرة بالبخار

طريقة تنظيف البشرة بالجهاز

طريقة تنظيف البشرة من الحبوب

طريقة تنظيف الوجه من الدهون

طريقة تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء

- خطة خطوة بخطوة لعلاج الرؤوس السوداء

- خطوة بخطوة لتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء

طريقة تنظيف البشرة الحساسة في البيت

طريقة تنظيف البشرة الجافة في البيت

إذا كنتِ قد تساءلتِ يومًا عن كيفية غسل الوجه بالطريقة الصحيحة، فأنتِ لستِ وحدكِ. كثيرات يتعتقدن أنّ العناية بنظافة البشرة عملية بسيطة: مجرد رش بعض الماء على الوجه، وفركه بالمطهّر، وتشطيفه. قد يكون الأمر بهذه البساطة بالنسبة للبعض، لكنّ معرفة كيفية غسل وجهكِ بشكل صحيح لبشرتكِ المحددة، يتطلب عملًا أكثر من ذلك بقليل. في هذا المقال سنتعرّف إلى أفضل خطوات تنظيف البشرة بأنواعها كافة، والفوائد الناتجة عن ذلك.

فوائد تنظيف البشرة



تستحق بشرتكِ بذل بعض المجهود لتصحيح الشوائب. إنّ تطهير وجهكِ يغسل الأوساخ وخلايا الجلد الميتة والمكياج، وأيّ شيء آخر قد يسدّ مسامكِ، اعتمادًا على نوع المطهر الذي تستخدمينه، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج حالات جلدية معينة، مثل حب الشباب. يقول "جوشوا زيشنر"، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية في الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك: "إنّ التطهير الصحيح للوجه يمنع حدوث حب الشباب، ويمكن أن يحسّن صحة الجلد، وربما يقلّل من الالتهاب".

والجدير ذكره أنّه ليس فقط كيفية غسل وجهكِ هو الذي يُحدث الفرق، ولكن أيضًا متى، وعدد المرات، ونوع غسل الوجه الذي تستخدمينه. للتأكد من أنّكِ تمارسين التنظيف جيدًا، إليكِ بعض الطرق السهلة للتأكد من تطهيركِ بشكل صحيح، ولجعل روتين التنظيف لديكِ أكثر فاعلية. تعرّفي إليها الآن حتى تعرفي كيفية غسل وجهكِ بالطريقة الصحيحة في كل مرة.

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خطوات تنظيف البشرة

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• طهّري الجلد: اِغسلي وجهكِ بالماء الفاتر والمنظف اللطيف.

• استخدمي:Toner ضعيه على بشرتكِ بواسطة قطنة صغيرة.

• لا تنسى تنظيف عينيكِ

• ضعي الكريم/ المرطب

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أفضل طريقة لتنظيف البشرة



• اِغسلي وجهكِ كل ليلة.

• اِغسلي وجهكِ كل صباح.

• اِستخدمي درجة حرارة الماء صحيحة)الماء الفاتر).

• اِستخدمي منظفًا مناسبًا لنوع بشرتِك.

• إذا كنتِ تفضلين الصابون، اِبحثي عن صابون لطيف وناعم.

• لا تغسلي وجهكِ أكثر من مرتين في النهار.

• ضعي المرطب بسرعة بعد التنظيف.

• تعاملي برفق مع بشرتكِ، ولا تضغطي عليها بقوة.

• اِعتمدي تقشير بشرتِك.

• اِستخدمي مزيل المكياج بالإضافة إلى المنظّف.

• المناديل المزيلة للمكياج ليست كافية.

• تأكدي من نظافة مناشف الوجه.

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طريقة تنظيف البشرة في المنزل

6 خطوات لتنظيف البشرة في المنزل



1- التطهير:

يوصي الدكتور راهول ناجار، اختصاصي الأمراض الجلدية، بتنظيف الوجه لبشرة ساطعة ومتوهجة. اِغسلي وجهكِ جيدًا باستخدام منظّف للوجه أو غسول الوجه، واتركيه حتى يجّف بمنشفة ناعمة. تجنبي الماء الساخن، وضعي اللوشن على وسادة من القطن، وامسحي وجهكِ به من أجل فتح المسام وإزالة أيّ أوساخ متبقية.



2- التبخير

تنظيف الوجه في المنزل ليس سهلًا على الإطلاق. عرّضي بشرتكِ للبخار بحسب قوّة تحمّلكِ. (حوالى 5 دقائق) ثم امسحي الوجه بلطف بمنديل الوجه. هذه الخطوة مهمة جدًّا للبشرة الدهنية. قومي بتدليك وجهكِ باستخدام مكعب من الثلج (في حركات دائرية)، وذلك لتشديد المسام وإعادة درجة حرارة الجلد إلى وضعها الطبيعي.



3- التنقيح

استمري بتطبيق مقشر للوجه لبضع دقائق، لأنه يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة، والتي تجعل بشرتكِ تبدو باهتة. ويمكنكِ إعداد خليط في المنزل: استخدمي مزيجًا من السكر والعسل في أجزاء متساوية لتقشير بشرتكِ بشكل طبيعي. افركي وجهكِ لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه لمدة 3 دقائق أخرى أو نحو ذلك، قبل غسله.

4- حزمة الوجه

بغضّ النظر عن نوع بشرتكِ، فإنّ تطبيق "حزمة الوجه" المرطبة، يجعل بشرتكِ ناعمة، ويحسن أيضًا لون بشرتِك. الدكتور راهول ناجار، طبيب الأمراض الجلدية، يقول: "إذا كان لديكِ مزيج للبشرة الدهنية، ضعي عبوة للوجه تحتوي على "ملتي ميتاني" (الطين البركاني الهندي) لأنّه يمتص الزيت الزائد بحسب سوبارنا تريخا، خبيرة التجميل الرائدة في الهند: "من المعروف أنّ الموز والطماطم والبابايا، لها تأثير تطهير وتشديد على البشرة". إذا كانت بشرتكِ طبيعية وجافة، فامزجي مسحوق خشب الصندل مع ماء الورد، وقومي بوضع العجينة على وجهكِ حتى يجف.



5- التنظيف

ضعي الـtoner على وجهكِ، /عصير الخيار وماء الورد، فهما يساعدان في الحفاظ على توازن درجة الحموضة.



6- الترطيب

أخيرًا، ضعي كريمًا مغذيًا على وجهكِ ورقبتكِ، ولا تنسي ترطيب وجهكِ قبل النوم. للبشرة الجافة، استخدمي منظفات أكثر اعتدالًا وخالية من الكحول. وبالنسبة للبشرة المعرّضة لحب الشباب، استخدمي محلولًا يحتوي على البنزويل بيروكسايد"، كما يشير الدكتور زهير أحمد، طبيب الأمراض الجلدية.

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طريقة تنظيف البشرة بالبخار



• اِغلي الماء في وعاء صغير.

• اِغسلي وجهكِ.

• اُسكبي الماء المتبخر في وعاء.

• أضيفي الزيوت الأساسية أو الأعشاب.

• بخّري وجهكِ بمنشفة فوق رأسِك.

• أزيلي الأوساخ من مسامكِ باستخدام قناع.

• استخدمي الـ .toner

• رطّبي وجهكِ

طريقة تنظيف البشرة بالجهاز

للحصول على أفضل النتائج، بلّلي الإسفنجة بالجهار ، ثم قومي بحركات دائرية لتقشير بشرتكِ. سيساعد ذلك على إزالة المكياج وإزالة الشوائب وتنظيف البشرة بلطف، ما يجعلها تبدو مشرقة.

طريقة تنظيف البشرة من الحبوب

أقنعة الطين ضرورية للقضاء على البثور

اِحذري التقاط البثرة أو الضغط عليها. يمكن أن يؤدّي القيام بذلك إلى نشر البكتيريا التي تسبّب حب الشباب والبثور.

بدلًا من ذلك، جرّبي هذه الطرق للتخلص من البثور بسرعة:

• اِغسلي المنطقة المصابة بمنظّف لطيف. جفّفي المنطقة بمنشفة نظيفة.

• عالجي البثور عبر تجفيفها: طبّقي العلاجات الطبيعية كزيت شجرة الشاي أو البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك. وضعيها على البثرة والمنطقة المحيطة بها، باستخدام الأيدي النظيفة، لاستهداف المسام والزيت المتراكم تحتها. وهناك طريقة ثانية: سحق الأسبرين وخلطه على شكل عجينة مع كمية صغيرة من الماء. تطبيق غسول الكالامين قد يساعد أيضًا في التجفيف.

• فكري في علاجات موضعية متخصصة أو أقنعة توضع على البثرة. ومن الأمثلة على ذلك أقنعة من الطين لبقع حب الشباب، أو "نقاط" لحب الشباب. "نقاط" حب الشباب هي بقع تغطي العيوب وتحتوي على حلول تجفيفية، مثل زيت شجرة الشاي أو حمض الساليسيليك.

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طريقة تنظيف الوجه من الدهون

• اِغسلي بانتظام: يمكن أن يؤدّي الغسيل بالماء الدافئ والصابون اللطيف إلى تقليل كمية الزيت على الجلد

• اِستخدمي .toner هذا المسحوق يؤدّي إلى جفاف الجلد بسبب احتوائه على الكحول.

• اِبقي الوجه جافًّا.

• ااستخدمي الفوَط الطبية.

• ااستخدمي قناع الوجه.

• ضعي المرطبات.

طريقة تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء

خطوات لعلاج وتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء تنتج بسبب الهرمونات التي تسبب إنتاج مادة الزهم، (الزهم هو مادة دهنية تفرزها الغدد). إنّ تضيّق خلايا الجلد الميتة المتراكمة على الجلد وفي المسام، يضيق تنفّس المسام بحيث لا يمكن إفراز الزهم بشكل طبيعي. إذا كان المسام لا يزال مفتوحًا قليلًا، فإنّ مجموعة الزهم الزائد وخلايا الجلد الميتة تتعرض للأوكسجين، ما يؤدي إلى أكسدة الخليط ويحوله إلى اللون الأسود.

- خطة خطوة بخطوة لعلاج الرؤوس السوداء:



• اِستخدمي منظفًا خفيفًا قابلًا للذوبان في الماء على قشرة رقيقة ناعمة ونظيفة. استخدمي هذا لتقشير سطح الجلد برفق.

• اختاري منتجات العناية بالبشرة الموجودة في شكل جل أو مستحضر سائل خفيف كلما استطعتِ.

• كل يوم، استخدمي مقشرًا جيدًا يحتوي على حمض الساليسيليك (يُسمى أيضًا BHA ).

• أزيلي الزهم الزائد باستخدام قناع الطين بانتظام على الأجزاء الزيتية من وجهِك.

_ خطوة بخطوة لتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء

• اِغسلي وجهكِ بمنظف معتدل قابل للذوبان في الماء، ثم استخدمي مسحوقًا يحتوي على النياكيناميد يساعد على تحسين شكل المسام.

• ضعي فوطة دافئة(غير حارة) رطبة على مناطق وجهكِ، حيث تريدين إزالة الرؤوس السوداء لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق.

• اِستخدمي الملعقة الخاصة بالرؤوس السوداء، ثم اضغطي للأسفل برفق مع دفع الملعقة للأمام.

• أزيلي المزيد من الرؤوس السوداء عن طريق وضع المناديل فوق إصبعكِ بلطف، وبالتساوي ادفعي للأسفل جانب الرؤوس السوداء.

• قومي بذلك مرة واحدة فقط. إذا لم تنجح الطريقة، فهذا يعني أنه لا يمكن إزالة الرؤوس السوداء.

• أكملي علاجكِ بمقشّر جيد يحتوي BHA(حمض الساليسيليك)، وضعي منتجًا واقيًا من أشعة الشمس خلال اليوم لحماية بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية.

طريقة تنظيف البشرة الحساسة في البيت

• لا تستخدمي الكثير من المنتجات في وقت واحد.

• لا تفركي بشرتكِ.

• لا تغسلي بشرتكِ كثيرًا.

• استخدمي فوطة نظيفة في كل مرة تغسلين فيها بشرتكِ.

• اِحمي بشرتكِ من الشمس.

• لا تلمسي وجهكِ

طريقة تنظيف البشرة الجافة في البيت



• طهّري البشرة بمنظّف زيت الزيتون لتهدئة البشرة الجافة.

• ضعي قناع الأفوكادو.

• استخدمي دقيق الشفان لتهدئة بشرتِك.

• قشرّي وجهكِ باستخدام قناع عسل الشوفان محلي الصنع.

• ضعي زيت جوز الهند قبل النوم.