أفضل 10 إطلالات حديثة لـ أنجلينا جولي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - بالرغم من أنّ أنجلينا جولي Angelina Jolie كانت مُقلّة في ظهورها ومشاركاتها في المناسبات الكبيرة، وعلى السجادة الحمراء في الفترة الماضية، غير أننا رصدنا لها عددًا من الاطلالات المميزة التي خطفت من خلالها الأنظار بأناقتها الراقية ذات الطابع الدراماتيكي، ودخلت من خلالها قائمة النجمات الأكثر أناقة، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أفضل 10 اطلالات حديثة لـ أنجلينا جولي، اعتمدتها في مناسبات مختلفة واختارت فيها تصميمات أزياء مميزة.



أنجلينا أنيقة في فستان ميدي باللون الأسود:

أنجلينا أنيقة في فستان ميدي باللون الأسود



في مناسبة حضرتها أنجلينا جولي Angelina Jolie تألقت على السجادة الحمراء في فستان ميدي باللون الأسود، كانت قد اختارته من دار فيرساتشي Versace قصته ضيقة مع تصميم الكورسيه من الأعلى، ومن تحته طبقة من الشيفون الناعم، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود أيضًا.





اطلالة مشرقة لأنجلينا جولي في فستان مزين بالشراريب:

فستان شراريب باللون الفضي تألقت به أنجلينا جولي



اطلالة مشرقة رصدناها لـ أنجلينا جولي Angelina Jolie على السجادة الحمراء، وكانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي مصنوع من الشراريب البراقة باللون الفضي الميتالك، من دون أكمام، انسدل على جسم أنجلينا بطريقة ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً فضيًّا بكعب عالٍ، وأقراطًا لافتة.

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فستان من الترتر الأسود تألقت به أنجلينا جولي:

فستان أسود براق من الترتر من فيرساتشي تألقت بها أنجلينا جولي





الأسود من الألوان المفضلة بالنسبة لـ أنجلينا جولي Angelina Jolie، لكن ما يميز اطلالاتها فيه أنها دائمًا ما تكون جذابة ولافتة، مثل اطلالتها في هذا الفستان الذي اختارته من دار فيرساتشي Versace المصنوع من الترتر البراق بقصة مميزة من دون أكمام، وقد بدت فيه غاية في الجاذبية والأناقة.





أنجلينا متألقة في فستان بتصميم مميز من رالف أند روسو:

اطلالة رائعة في فستان فاخر من رالف أند روسو تألقت بها أنجلينا جولي





اطلالة ساحرة تألقت بها أنجلينا جولي Angelina Jolie، وكانت عبارة عن فستان سهرة بتصميم ملكي من رالف أند روسو Ralph&Russo صُنع خصيصًا لها من قماش التول المشكوك بحبات الترتر البراقة، والمزين بقفص معدني ذهبي عند منطقة الصدر، ورداء بارز الأكتاف تدلّى من خلفها.



أفضل 10 اطلالات حديثة لـ أنجلينا جولي Angelina Jolie، جمعناها لكِ بالصور من مناسبات مختلفة حضرتها وتألقت بها، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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