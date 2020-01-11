كارمن بصيبص جمال شرقي وأناقة عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - تميزت النجمة اللبنانية الشابة كارمن بصيبص بجمالها الطبيعي وملامحها الشرقية الناعمة، التي استطاعت من خلالها أن تلفت الأنظار وتدخل قلوب الجماهيير العربية، كذلك فقد تميزت بأناقتها الراقية البعيدة عن التكلف، والتي كثيرًا ما تذكّرنا باطلالات نجمات هوليوود التي دائمًا ما تكون مدروسة بعناية. وقد رصدنا لكارمن في مناسبات مختلفة، عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة في أزياء سواريه وفساتين سهرة ناعمة، وإليكِ بعض الأمثلة التي لفتتنا.



فستان ماكسي باللون الأحمر اعتمدته كارمن بصيبص:

اطلالة أنيقة لكارمن بصيبص في فستان باللون العنابي من ايلي صعب





اطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية اعتمدتها كارمن بصيبص في إحدى المناسبات، وقد اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأحمر الغني، حمل توقيع دار إيلي صعب Elie Saab، من دون أكمام ومحدد الخصر بحزام من الجلد، ودخله قماش الدانتيل بطريقة مميزة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ من اللون نفسه، وحقيبة كلاتش ذهبية، ومجوهرات من دار شوميه Chaumet.





كارمن بصيبص في فستان ناعم من ديور:

فستان ماكسي من ديور اختارته كارمن بصيبص



تألقت كارمن بصيبص في اطلالة مميزة من ديور Dior، كانت عبارة عن فستان ماكسي مصنوع من قماش التول المطبع باللون الأسود، محدد الخصر وتنورته بليسيه وصل طولها حدّ الكاحل، ونسقت معه حذاءً أنيقًا أسود وحقيبة كلاتش صغيرة.

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جمبسوت أخضر تألقت به كارمن بصيبص:

جمبسوت مميز بقصة الكتف الواحد اعتمدته كارمن بصيبص





اطلالة مشرقة اعتمدتها كارمن بصيبص في جمبسوت بتصميم مميز باللون الأخضر، كانت قد اختارته من إيلي صعب Elie Saab بقصة الكتف الواحدة وخصره محدد بحزام من الجلد، وقد نسقت معه شنطة يد وصندلًا بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.





لوك ناعم من فندي اعتمدته كارمن بصيبص:

فستان ناعم من فندي اعتمدته كارمن بصيبص





في اطلالة خاصة بـ فندي Fendi، شاهدنا كارمن بصيبص وقد تألقت في لوك ناعم حمل توقيع الدار، وكانت عبارة عن فستان ماكسي من الحرير باللون البيج، أكمامه واسعة وتنورته مزينة بالكسرات بطريقة أنيقة، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد، وصندلًا باللون البيج.



شاهدي بالصور أبرز اطلالات كارمن بصيبص الراقية التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، والتي كشفت من خلالها عن جمالها الشرقي الطبيعي.

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