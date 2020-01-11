مجوهرات فضية راقية لأبهى طلّة في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2020 04:41 مساءً - تعتبر قطع المجوهرات من القطع المميزة والأساسية في الإطلالة، خاصة وأنها قادرة على منح السيدات الإطلالة الفخمة التي يبحثن عنها والتي تلفت الأنظار جميعها إليهن.

وعلى اعتبار أن اللون الذهبي هو أحد الألوان الأساسية في المجوهرات، نلاحظ أن بعض السيدات قد يتخلّين عن باقي الألوان على حساب الذهبي، لكن هذا الأمر غير صحيح، فالمجوهرات الفضية هي إحدى أجمل وأفضل المجوهرات القادرة على منح الإطلالة الفخامة.

وقد لفتت نظرنا قطع المجوهرات الفضية في مجموعات 2020 والتي تنوعت بين أقراط، خواتم، عقود وغيرها الكثير.



خواتم فضية غير تقليدية مبهرة

خاتم بتصميم أنيق باللون الفضي من Gucci



لهذا الموسم، جاءت الخواتم بأشكال وتصاميم حديثة وغير تقليدية لكي تقلب الموازين ولكي تفسح المجال أمامك لانتقاء بعض القطع المميزة وغير التقليدية.

فقد أبهرتنا دار Gucci بتقديمها خاتم برز على شكل حلقتين دائريتين متداخلتين فيما بينهما بشكل غريب ومميز، جمع بينهما شعار الدار بشكل أنيق ومميز، في حين جاء الخاتم مرصع بالألماس بالكامل.

أما Piaget فقد قدمت خاتماً بتصميم مفتوح، جاء في كلّ طرف منه كرة من أحجار الماس الفخمة والراقية.



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أقراط فضية بتصاميم لافتة

أقراط بتصميم قلوب متداخلة من Balenciaga



لا يمكن الاستغناء عن الأقراط في مختلف الأوقات ومع جميع الإطلالات، خاصة وأن هذه القطع من المجوهرات لطالما رافقت السيدات منذ بداية حياتهن وإلى سنين متقدمة، ولذا برزت أقراط أنيقة ولافتة استطاعت أن تنال إعجاب الجميع.

حيث لفتت نظرنا الأقراط من Balenciaga والتي جاءت بتصميم قلوب متداخلة ومرصوفة فوق بعضها البعض.

في حين برزت لدى Miu Miu أقرط متدلية تصل إلى الرقبة، جاءت مرصعة بأحجار الماس الصغيرة الحجم، وزينتها حبّة لؤلؤ في أسفل كل قرط منها.



عقود فضية أنيقة

عقد بتصميم لافت ومميز من Isabel Marant



بالطبع لا يمكن أن تمر المناسبة الرسمية من دون اختيار العقود الأجمل والأفضل معها، سواء كانت "تشوكر" او عقود طويلة ومتدلية.

قد برزت لدى Isabel Marant عقد بتصميم طويل جاء مرصع بعدد كبير من حبّات الماس الصغيرة الحجم والتي منحته فخامة وأناقة.

أما Loren Stewart فقد اكتفت بتقديم عقد باللون الفضي بتصميم حلقات متداخلة غريب وغير تقليدي، وقد تمكن هذا العقد من لفت الانظار إليه بشدة.



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