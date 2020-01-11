نشر الفنان محمود العسيلي، أول صورة بعد زفافه بصحبة شريكة حياته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". Advertisements وعلق "العسيلي" على الصورة، قائلا: "أستاذ محمود العسيلي وحرمه". يشار إلى أنه في 7 يناير الجاري عقد الفنان محمود العسيلي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مرتدية فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة. جدير بالذكر أن العسيلي طرح كليب جديدا بعنوان "تمثيلية"، وتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة في أيامه الأولى.

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كانت هذه تفاصيل خبر العسيلي ينشر أول صورة مع زوجته بعد الزفاف.. "الأستاذ وحرمه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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