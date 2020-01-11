مي حلمي ترد على متابعة حذرتها من الحسد بسبب صورتها مع "رشاد"

استعادت المذيعة مي حلمي، ذكريات بداية زواجها، إذ نشرت صورة لها تجمعها بزوجها المطرب محمد رشاد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "غالية على قلبي الصورة دي واليوم ده"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها.

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وتلقت المذيعة الشابة تعليق من إحدى المتابعات قائلة: "هتتحسدي" لترد عليها "مي" قائلة: "أكتر من كده، بهزر أكيد كله ‏مكتوب مش لازم نبين للناس الكآبة والحزن بس، زي ما في لحظات وحشة في لحظات حلوة، بيعدي الوحس عشان نفتكر يوم زي ده ‏حلو".‏

وتابعت "مي" خلال التعليقات عن تفاصيل هذا اليوم الذي وصفته بـ"المميز"، فهو كان مفاجأة زوجها المطرب محمد رشاد لها، إذ كانت تحلم بزيارته في دبي وغير متاح للجميع الدخول إليه.‏