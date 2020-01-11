تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أحداث مؤلمة

مهنياً: تذكير لمواليد الحمل بان الجزء الاول من السنة غير مناسب بالاضافة الى العوامل الفلكية ومواقع الكواكب المعاكسة لبرجك من موقع القمر والخسوف والمربع الفلكي من برج السرطان يوم السبت الذي يطال الوضع المالي والصحي والعائلي ويشير الى مواجهة وتاثيرات مزعجة متطلبة تاخذ منك طاقة كبيرة تراجع تاخير اجواء متعبة وضاغطة ان الطوالع الفلكية ثقيلة وصعبة ومواجهة لبرجك من الجدي بالاضافة الى تراصف زحل وبلوتون هذا الحدث النادر الى سوف يؤثر عليك مباشرة كما يشكل ضغطا كبيرا عليك كما يسبب مزاجية وتقلب في الطباع تتحسن الامور يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد ومن ثم ينتقل القمر الى العذراء الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا ترابيا بالاضافة الى دخول عطارد يوم 16 الى الدلو الى موقع داعم ما يعني المزيد من الحظ والتطور فتكون بالف خير وعلى موعد مع النجاح ان الفلك يقدم لك مكافأة هدية فما عليك الا ان تستفيد من نوعية الوقت الثمين فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون ان تتحرك تعود وتضعف حيويتك يومي الخميس و الجمعة تحت تاثير القمر من برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي في مواجهة برجك ما يجعلك تواجه تغييرات طارئة وضغوط صحية ودراسية كل الامور تتراكم وتتزاحم المسؤوليات قد تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيرا في المعاملات وبلبلة وقلق وكوابيس والتباسات.اسبوع طويل يحمل متطلبات ومسؤوليات عليك ان تجتهد اكثر كي تستوعب ما يجري حولك.

عاطفياً: قد لا تجد الوقت الكافي لتهتم بأحبائك كما يجب سوف تنشغل بأكثر من مسؤولية وواجب وتكون طباعك صعبة ولا يسهل التعامل معك عليك التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فالاجواء سلبية وغير سهلة مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الحوت بالاضافة الى كثرة الضغوط العائلية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة.

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