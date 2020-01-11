ينتظر مولود برج "الثور"من الجمعة 10 إلى الخميس 16 كانون الثاني أسبوع مهم

مهنياً: اسبوع مهم جدا ومميز الجو العام يبرم لصالحك فتكون مرحلة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة فتتحمس لبدء مشروع او اتخاذ قرار مصيري كما يبشرك الفلك ببداية مرحلة جديدة مثمرة واستثنائية يوم السبت مع وجود القمر والخسوف في برج السرطان بالاضافة الى المثلث الفلكي بين القمر من العذراء والشمس من الجدي فانت تعتبر من الاشخاص المميزين بالعمل لكن لن تكون نجاحاتك على قدر آمالك مع وجود القمر في الاسد يومي الاحد والاثنين ما يجعل نوعية الوقت متقلبة وصعبة يجب عليك ان تنتبه وان تعمل بكل بنشاط ومسؤولية وان تبتعد عن المنافسات الصعبة لانك تفتقد الى القوة والحظ كما ان خصمك يكون اقوى منك ممنوع التقصير على الارجح قد تظهر مسائل طبية وواجبات مدرسية ومهنية حاول ان تركز اكثر على الامور المطلوبة منك واشتغل على نفسك بانتظار وصول القمر الى العذراء الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا ترابيا مع الشمس من الجدي ما يجعلك المنافس الاقوى والاصعب تتطور الامور تتقدم تنجح انفراجات وحظوظ بارزة فلا تخاف فانت امام صفحة مفصلية تقرر فيها ما تريد وما يناسبك كما باستطاعتك المساومة والمفاوضة يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الميزان قد تربح منافسة او صفقة تجارية فما عليك الا ان تتقدم بقوة وبكل جرأة وان تكون جاهزا وتثبت وجودك فانت شخص مبدع افكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا احد يستطيع ان يتخطى قدراتك المبدعة والايجابية.اسبوع جيد يحمل تسويات ولقاءات ومصالحات يبقى على العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات اورانوس الضاغطة.

عاطفياً: تكون الاجواء الشخصية ممتازة فأنت تتمتع بالجرأة الكافية لبحث المواضيع الشائكة والمهمة وتغمر العائلة باهتمامك وكرمك وعطفك وحنانك فتتحمس للقاء الناس وللتعارف فلا تبق وحيدا فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد وتعبر الى طريق جميل يسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الاهل والاحبة للعازب تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب

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