عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت عجوز صينية بحفيدها من شرفة المنزل، وذلك من أجل إنقاذ قطتها، في مقطع فيديو صادم.

قطة العجوز «تانج» كانت قد علقت على حافة تقع بين شرفتين في أحد الطوابق السفلية والتي تبعد 50 قدمًا عن شرفتها مما جعل من الصعب الإمساك بالقطة.

السيدة الصينية لم تفكر في عواقب ما أقدمت على فعله، حيث قامت بربط حبل بدائي الصنع حول جسد حفيدها، وألقته من الشرفة على ارتفاع 50 قدما لينقذ القطة بينما أمسكت بالحبل جيدًا برفقة عمه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن المشهد كان مفزعًا لمن يشاهده من بعيد، لكن هذا لم يكن رأي الجدة فلم تستمع إلى كل من حذروها بألا تفعل هذا.

لكن عندما رأت مقطع الفيديو شعرت بالصدمة الشديدة، وقالت إنها لم تتوقع هذا لأنها كانت واثقة بأن الطفل سينجو وسيتمكن من إنقاذ القطة.