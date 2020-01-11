السجن مدى الحياة لبريطاني اغتصب عشرات الشباب بعد تخديرهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض رجل يدعى بريطاني رينارد سيناجا، يبلغ من العمر 36 عاماً، لحكم بالسجن مدى الحياة، بتهمة الاعتداء الجنسي على الشباب.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا)، فإن الرجل كان قد اعتاد أن يخرج في الساعات الأولى من صباح كل يوم، وبشكل منتظم، لاصطياد الشباب الذين لعبت الخمر برؤوسهم وهم يغادرون النوادي الليلية، وكان يعرض عليهم مكاناً للنوم أو مزيداً من الخمور.

الوكالة أضافت أنه كان بعد ذلك يقوم بتخدير ضحيته لدى وصولها إلى منزله، ليقوم بالاعتداء عليه جنسياً وهو فاقد الوعي، وتصوير الواقعة على هاتفه المحمول.

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وهذه هي أكبر قضية اغتصاب في تاريخ بريطانيا، حيث تعتقد السلطات أن الرجل قام بالاعتداء على إجمالي 195 ضحية، وأنها لم تستطع تحديد هوية 70 من الضحايا الذين تم تسجيل حالات الاعتداء عليهم، ويعتقد أن الجاني كان يستخدم عقار “جي إتش بي” (شراب النشوة) لتخدير الضحايا.

اكتشاف سيناجا تم عندما أفاق أحد الضحايا أثناء الاعتداء عليه، واستطاع أن يقتاد الفاعل ومعه هاتفه المحمول إلى الشرطة، وقال سيناجا أثناء المحاكمة إن الرجال الآخرين كانوا يساعدونه في تحقيق نزوة جنسية بالتظاهر بالموت أثناء الاعتداء عليهم.

لكن الادعاء وصف ذلك بأنه “أمر سخيف”، حيث أظهرت مقاطع الفيديو أن بعض الضحايا كانوا يصدرون شخيراً يدل على استغراقهم في النوم.

يشار إلى أن الرجل أدين وتلقى حكما بالسجن مدى الحياة في شهر يونيو الماضي في محاكمة سابقة.