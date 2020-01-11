مسن عمره 93 عاما يطلق النار على عامل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق مسن أمريكي يدعى روبرت توماس، يبلغ من العمر 93 عاما، النار على أحد الأشخاص في مدينة لاس فيجاس.

الشرطة المحلية في لاس فيجاس، نشرت مقطع فيديو يرصد إطلاق الرجل النار على عامل في مكتب، بسبب تسريب مياه في شقته.

تقارير صحفية أمريكية، ذكرت أن روبرت توماس لم يكن راضيا عن أعمال الصيانة في منزله بمجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا، فتوجه إلى مكتب إدارة المجمع وأطلق النار على عامل فأصابه.

اللقطات التي نشرتها الشرطة، تظهر توماس يدخل المكتب مشهرا مسدسه في وجه رجلين مهددا إياهما، قبل أن يسمح لأحدهما بالمغادرة ويطلق رصاصتين على الثاني من مسافة قريبة.

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سيدة تعمل في المكتب استدعت الشرطة، التي حضرت سريعا وألقت القبض على الرجل المسن، عقب الواقعة، حسبما أوضح الشرطي بريت زيمرمان.

مقطع آخر التقطته كاميرا معلقة بصدر رجل شرطة، التقطت لحظة إجبار المسن على الاستلقاء أرضا قبل إلقاء القبض عليه.

مصادر طبية قالت إن العامل تعرض لإصابات “غير مهددة للحياة”، فيما وجهت لتوماس اتهامات بالشروع في القتل والسطو والاختطاف وحمل سلاح مخفي.