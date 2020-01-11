على خلفية حادث نانسي عجرم.. كاتب سوري يهاجم هيفاء وهبي: إباحيتك إجرام

موجة من الانتقادات تعرضت لها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب تغريدة لها نشرتها عقب نجاة الفنانة نانسي عجرم وأسرتها من واقعة سرقة منزلها، حسبما أعلنت والمواقع الإخبارية اللبنانينة حينها.

وتلقت النجمة اللبنانية هجوم من جانب الآلاف، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بعد أن كتبت "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي، إنت وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان"، وهو ما اعتبره البعض أنها تقصد السوريين، كون اللص الذي حاول سرقة فيلا نانسي عجرم، سوري الجنسية.

واتُهمت هيفاء أن تعليقها يحمل نزعة عنصرية صريحة، ومن أبرز المنتقدين الممثل والكاتب السوري طلال مارديني، الذي عبر عن غضبه من تغريدة المطربة اللبنانية، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بوعدك انو رح يفلّو، وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو، نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية، ويا ست حابب قلك شي إنو إباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام، وتحويل اللي بياكل حق عمالو والقاتل والمجرم لَبطل إجرام".