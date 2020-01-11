منها وجبة عشاء دسمة وتفقد الهاتف.. سلوكيات تمنعك من النوم العميق

قد يواجه البعض مشكلة في الحصول على نوم هادئ عميق، وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على الصحة العامة للفرد، ويجعله معرضا للإصابة بأمراض تتعلق بالقلب والسكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وهناك عادات أو سلوكيات خاطئة، يمارسها البعض تمنعهم من التمتع بنوم عميق، حيث رصد موقع "mindbodygreen"، ست عادات جاءت كالتالي:

وجبة عشاء دسمة

أثبتت عدة تجارب، دور العشاء الدسم، في إحداث مشاكل في النوم، فبعض الأطعمة، مثل البيتزا، يمكن أن تسبب عسر هضم يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة، وهو ما يدفع إلى الاستيقاظ بمنتصف الليل، ويؤثر سلبا في نومك.

تفقد الهاتف قبل النوم مباشرة

وهي من العادات المؤثرة على عمق النوم، حيث ينبعث من أجهزة الهواتف الذكية والحاسوب والتلفاز، مايعرف بـ"الضوء الأزرق"، حيث يؤدي التعرض لتلك الموجات إلى التوقف عن إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم.

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الاستلقاء على الفراش عندما لاتسطيع النوم

حيث ينصح الخبراء بالنهوض من السرير في حالة العجز عن النوم، بل ومغادرة غرفة النوم، وممارسة أي نشاط يبعث على الراحة والاسترخاء، كسماع موسيقى هادئة أو قراءة كتاب.

تناول المشروبات الكحولية أو الكافيين

فالكافيين منبه يساعد على منحك شعورا باليقظة، وهو يعرقل النوم ليلا بدرجة كبيرة، ويفضل الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل ست ساعات على الأقل من استعدادك للنوم.

إنجاز بعض المهام في الفراش

حيث يقوم عدد من الأشخاص بإنجاز بعض المهام الوظيفية في الفراش، باستخدام الحاسوب، في الوقت الذي حذر فيه عدد من علماء بجامعة هارفارد من هذا الأمر، كون ذلك يعمل على إلغاء الوقت الفاصل بين أوقات العمل والراحة.

قيلولة النهار

حيث يقوم الكثير من الأشخاص بأخذ قيلولة في النهار، الأمر الذي ينعكس سلبا على عملية النوم ليلا.

حيث تؤثر هذه القيلولة على المدى الطويل على مدة النوم وعمقه ليلا، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالنعاس والإرهاق الجسدي، في أثناء النهار، فقيلولة النهار قد تمنحك بعض الإشباع اللحظي.