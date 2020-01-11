عانى منه 6 سنوات.. تعرف على مرض الراحل قابوس بن سعيد

بعد معاناة كبيرة امتدت من 2014، توفي اليوم قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، فمنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير وأناب عنه عددا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات المهمة.

ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن مرض سرطان القولون، حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض سرطان القولون

تغيُّرًا مستمرًّا في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيُّرًا في تماسك البراز.

نزيفًا شرجيًّا، أو دمًا في البراز.

اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.

الضعف أو الإرهاق.

فقدان الوَزن غير المُفسَّر.

عوامل الخطر من سرطان القولون

- كبار السن.

يُمكن أن يُشخَّص سرطان القولون في أيِّ سن، في حين تجاوزت أعمارُ غالبيةِ الأشخاصِ المُصابين به 50 عامًا، بينما سنجد زيادةً في مُعدّلاتِ الإصابةِ بسرطانِ القولونِ في الأشخاصِ الأصغرِ من 50 عامًا، على الرغمِ من عدم تأكُد الأطباء من السبب.

- الأمريكيون من أصل أفريقي.

يتعرَّض الأمريكيون من أصول أفريقية لخطر سرطان القولون أكثر من الأعراق الأخرى.

- تاريخ مرَضي شخصي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بسلائل.

إذا كنتَ قد أُصِبْتَ بالفعل بسرطانِ القُولونِ أو سلائل غير سرطانيةٍ بالقولون، فإنَّ لديكَ خطرًا أكبر للإصابةِ بسرطانِ القولونِ في المُستقبَل.

- الأمراض المعوية الالتهابية.

يُمكِن أن تَزيد الأمراض الالتهابية المزمنة في القولون، مثل التهاب القولون التقرُّحي ومرض كرون، من خطر الإصابة بسرطان القُولون.

- المتلازمات الموروثة التي تَزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

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يُمكِن أن تَزيد بعضُ الطفراتِ الوراثيةِ التي تمرُّ عبر أجيالٍ من عائلتكَ من خطرِ إصابتكَ بسرطانِ القولونِ على نحوٍ كبير، ولكن نسبة قليلة فقط من سرطانات القولون مُرتبطِة بالجينات الموروثة، أكثر المُتلازماتِ الموروثةِ التي تزيد من خطرِ الإصابةِ بسرطانِ القولونِ شيوعًا هي داء السلائل العائلي الورمي الغدي (FAP) ومتلازمة لينش، والمعروفة أيضًا بسرطانِ القولون والمستقيم غير السلائلي الوراثي (HNPCC).

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون

أنت أكثر عرضةً لخطرِ نمو سرطانِ القولونِ إذا كان أحد أقرباء الدم مصابًا بالمرض. يكون خطر الإصابة أكبر، إذا كان واحد أو أكثر من أفراد العائلة مُصابين بسرطان القولون أو سرطان المُستقيم.

- نظام الغذاء قليل الألياف وعالي الدهون.

قد يرتبط سرطانُ القولونِ وسرطانُ المستقيمِ باتِّباعِ نظامٍ غذائيٍّ غربيٍّ تقليديٍّ منخفض في الأليافِ ومرتفع في الدهونِ والسعرات الحرارية. وقد توصَّلت الأبحاث في هذا المجال إلى نتائج متباينة. وَجَدَتْ بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبات غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

- نمَط الحياة المُستقرَّة.

الأشخاص الكُسالى هم أكثر عرضةً لتطوُّرِ سرطانِ القولون، ربما تُساعِدُكَ مداومة النشاطات البدنية بانتظام على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- داء السُّكَّر.

المصابون بالسكري أو مُقاوَمة الأنسولين أكثر عرضةً للإصابةِ بسرطانِ القولون.

- السُمنة.

الأشخاص الذين لديهم السمنة المفرطة لديهم خطر متزايد من سرطان القولون، وزيادة خطر الوفاة من سرطان القولون بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعدُّون أوزانهم طبيعية.

- التدخين.

المُدخنون أكثر عُرضَةً للإصابة بسرطان القولون.

- الكحول.

يَزيد الاستخدام المُفرِط للكحول من خطر سرطان القولون.

- العلاج الإشعاعي للسرطان.

يَزيد العلاج الإشعاعي المُوجَّه إلى البطنِ لعلاجِ سرطاناتٍ سابقةٍ من خطرِ الإصابةِ بسرطانِ القولون.