"والدته وشقيقته وزوجته".. النص الحلو في حياة قابوس بن سعيد

رحل السلطان قابوس بن سعيد، السلطان التاسع لسلطنة عُمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن قضى نحو 50 عامًا سلطانًا للبلاد، وقاد بلاده نحو نهضة اقتصادية كبيرة وأقام فيها عشرات المشروعات في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والثقافية وحافظ على الهوية العُمانية واحتفظ بعلاقات طيبة بأغلب دول العالم.

ويقدم هُن النص الحلو في حياة السلطان الراحل، زوجته ووالدته وشقيقته، خلال السطور التالية.

والدته ميزون المعشني

كانت السلطانة ميزون بنت أحمد علي المعشني، الزوجة الثانية للسلطان سعيد بن تيمور، والدها الشيخ أحمد المعشني، توفيت السيدة ميزون في 12 أغسطس، عام 1992، بعد معاناتها من مرض السكري، حيث أمر السلطان قابوس أن يجري دفنها في بلدها الأم طاقة، فلم تكن ميزون مشهورة فقط في محافظة ظفار وإنما بكل عمان، عند وفاتها جرى الحداد عليها لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

زوجته نوال بنت طارق

تزوج السلطان قابوس من السيدة نوال بنت طارق، خلال عام 1976، ولم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار، حيث انفصلا عن بعضهما البعض عام 1979، ولم تسفر عن أي أطفال ولم يكن له ذرية من بعده.

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أميمة بنت السلطان سعيد بن تيمور

كانت السيدة أميمة بنت السلطان سعيد بن تيمور، تكبر عن أخيها السلطان قابوس قرابة 4 أعوام، كانت تتسم بالهيبة، ودفنت بمقبرة بروكود في لندن مجاورة مرقد والدها السلطان سعيد بن تيمور الذي توفي في شهر رمضان من عام 1392 للهجرة الموافق لشهر أكتوبر عام 1972م.

وفاة السلطان قابوس

وتوفي السلطان العماني قابوس بن سعيد بن تيمور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 79 عاما، ونعى مجلس الدفاع العماني سلطانه الراحل، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وانعقد مجلس عمان عقب الوفاة، واختاروا هيثم بن طارق لخلافة السلطان الراحل، ونقلت صحيفة الوطن العمانية أن "صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".