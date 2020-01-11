من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. "لايف ستايل الخليج 365" يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، اليوم مع أكلة سميت على اسم محافظتها ويعشقها الكثيرون وهي "الكبدة الإسكندراني" للشيف شربيني المقادرير - نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح -10 فصوص من الثوم -طماطم -فلفل ألوان -كمون - عصير ليمون -بقدونس - ملعقتين من الخل - 4 معالق من زيت الزيتون Advertisements -فلفل حار -ملح وشطة -عيش بلدي الطريقة - نضع وعاء على النار ونضيف خل أثناء الغليان، ثم نضع الكبدة المقطعة شرائح لبعض دقائق ونخرجها فوراً. - نحضر طاسة تحتوي على زيت ونشوح به البصلة بعد تقطيعها. - نقوم بفرم الثوم بالكبة ونضيفه إلى البصل الموجود على النار. - نضيف الكبدة ونقلب ثم الفلفل الألوان والطماطم المقطعة شرائح ونقلبهم سوياً. -وأخيراً نضيف الملح والفلفل والكمون والشطة حسب الرغبة ونضعها في العيش ونقطع البقدونس ونضعه أسفل الكبدة في العيش البلدي.

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